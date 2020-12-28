https://ria.ru/20201228/bespilotnik-1591191802.html

Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты

Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты

Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:39

2020-12-28T11:39

2020-12-28T14:33

новое оружие россии

кронштадт

воздушно-космические силы россии

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, "Орион" отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.Массовое поступление БПЛА в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники", отметил собеседник агентства. Представители компании — разработчика дрона "Кронштадт" эту информацию не прокомментировали.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 год беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением — корректируемыми авиабомбами КАБ-20."Орион" разрабатывают с 2011 года в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток, максимальная взлетная масса достигает 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.О том, что Министерство обороны и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников, стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле этого года.

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

https://ria.ru/20201224/raketa-1590729840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, безопасность