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Новое оружие России
https://ria.ru/20201228/bespilotnik-1591191802.html
Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты
Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты
Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:39
2020-12-28T14:33
новое оружие россии
кронштадт
воздушно-космические силы россии
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, "Орион" отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.Массовое поступление БПЛА в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники", отметил собеседник агентства. Представители компании — разработчика дрона "Кронштадт" эту информацию не прокомментировали.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 год беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением — корректируемыми авиабомбами КАБ-20."Орион" разрабатывают с 2011 года в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток, максимальная взлетная масса достигает 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.О том, что Министерство обороны и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников, стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле этого года.
https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
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кронштадт, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, безопасность

Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты

11:39 28.12.2020 (обновлено: 14:33 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э" на форуме "Армия-2018" в Кубинке
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э на форуме Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, "Орион" отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
Массовое поступление БПЛА в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники", отметил собеседник агентства. Представители компании — разработчика дрона "Кронштадт" эту информацию не прокомментировали.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 год беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением — корректируемыми авиабомбами КАБ-20.
"Орион" разрабатывают с 2011 года в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток, максимальная взлетная масса достигает 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.
О том, что Министерство обороны и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников, стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле этого года.
Испытания управляемой ракеты для Стрелы-10М - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:05Новое оружие России
В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты
 
Новое оружие РоссииКронштадтВоздушно-космические силы РоссииСергей ШойгуБезопасность
 
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