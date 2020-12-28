https://ria.ru/20201228/bazary-1591257751.html
Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье
Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье
Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:35
2020-12-28T16:35
2020-12-28T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591254236_0:65:1501:909_1920x0_80_0_0_9ef5a0a0347ede362fc2852350cb43df.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом сообщил телеканал "360".Карта опубликована на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На ней можно узнать координаты и подробную информацию о пункте продажи. Всего на ней размещено 400 елочных базаров. Все эти пункты легальные, соответственно, на них продаются только сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января.Почти 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего покупателям предлагается около 160 тысяч деревьев: ели, сосны, пихты.На всех базарах работает бесплатная доставка для пенсионеров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591254236_101:0:1398:973_1920x0_80_0_0_5daad0cc897e24ac698debcb25a3970b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Карта опубликована на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На ней можно узнать координаты и подробную информацию о пункте продажи. Всего на ней размещено 400 елочных базаров. Все эти пункты легальные, соответственно, на них продаются только сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января.
Почти 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего покупателям предлагается около 160 тысяч деревьев: ели, сосны, пихты.
На всех базарах работает бесплатная доставка для пенсионеров.