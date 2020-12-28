https://ria.ru/20201228/bazary-1591257751.html

Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье

Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье

Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:35

2020-12-28T16:35

2020-12-28T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом сообщил телеканал "360".Карта опубликована на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На ней можно узнать координаты и подробную информацию о пункте продажи. Всего на ней размещено 400 елочных базаров. Все эти пункты легальные, соответственно, на них продаются только сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января.Почти 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего покупателям предлагается около 160 тысяч деревьев: ели, сосны, пихты.На всех базарах работает бесплатная доставка для пенсионеров.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)