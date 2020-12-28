Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201228/bazary-1591257751.html
Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье
Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье
Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:35
2020-12-28T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591254236_0:65:1501:909_1920x0_80_0_0_9ef5a0a0347ede362fc2852350cb43df.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом сообщил телеканал "360".Карта опубликована на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На ней можно узнать координаты и подробную информацию о пункте продажи. Всего на ней размещено 400 елочных базаров. Все эти пункты легальные, соответственно, на них продаются только сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января.Почти 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего покупателям предлагается около 160 тысяч деревьев: ели, сосны, пихты.На всех базарах работает бесплатная доставка для пенсионеров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591254236_101:0:1398:973_1920x0_80_0_0_5daad0cc897e24ac698debcb25a3970b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Интерактивную карту елочных базаров создали в Подмосковье

16:35 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинЖенщина с детьми выбирают елку на елочном базаре
Женщина с детьми выбирают елку на елочном базаре - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Она поможет узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями. Об этом сообщил телеканал "360".
Карта опубликована на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На ней можно узнать координаты и подробную информацию о пункте продажи. Всего на ней размещено 400 елочных базаров. Все эти пункты легальные, соответственно, на них продаются только сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января.
Почти 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего покупателям предлагается около 160 тысяч деревьев: ели, сосны, пихты.
На всех базарах работает бесплатная доставка для пенсионеров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
03:39"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну
Лента новостейМолния