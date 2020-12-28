https://ria.ru/20201228/baskov-1591216939.html

Басков рассказал о своей "невозможной любви"

Басков рассказал о своей "невозможной любви"

РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:29

2020-12-28T14:29

2020-12-28T14:29

шоубиз

знаменитости

звезды

андрей малахов

николай басков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572867046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2406302af397ad6c742d365d167a21c.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Николай Басков в предновогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" признался в том, что сейчас его "невозможная любовь" – это кошка Шанель, которая появилась у певца в этом году.Во время шоу известные артисты не только вспоминали хиты прежних лет, но и рассказывали о том, как пережили события уходящего года.Ведущий Андрей Малахов напомнил, что у Баскова в этом году появилась кошка Шанель, которая стала очень популярна в соцсетях среди его поклонников."Она собирает больше просмотров, чем я", – со смехом сказал Басков.Певец считает, что никто, кроме животных, не может подарить столько любви. Причем, любовь эта – бескорыстная, добавил артист."Другой-то нет", – иронично подметил Григорий Лепс, а Лев Лещенко после просмотра видео Баскова с кошкой спросил, запоет ли она в конце ролика?Певец ответил, что у него "нет таких ярких выступлений", как, например, у Игоря Крутого, и его "можно взять только на кошку".Рассказал Басков со смехом и о недавнем необычном предложении Филиппа Киркорова похоронить их рядом, чтобы фанатам артистов не приходилось далеко ходить на разные могилы.Также певец выслушал прогноз на новый год от известного астролога, который его не очень порадовал, и признался, что общим гороскопам по знаку Зодиака в целом не доверяет. По его мнению, такие прогнозы должны составляться только индивидуально.В эфире этой программы Николай Басков также исполнил песню с актуальным, как отметили в студии, названием "Зараза".

https://ria.ru/20201216/baskov-1589445636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, андрей малахов, николай басков