https://ria.ru/20201228/baskov-1591216939.html
Басков рассказал о своей "невозможной любви"
Басков рассказал о своей "невозможной любви"
РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:29
2020-12-28T14:29
2020-12-28T14:29
шоубиз
знаменитости
звезды
андрей малахов
николай басков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Николай Басков в предновогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" признался в том, что сейчас его "невозможная любовь" – это кошка Шанель, которая появилась у певца в этом году.Во время шоу известные артисты не только вспоминали хиты прежних лет, но и рассказывали о том, как пережили события уходящего года.Ведущий Андрей Малахов напомнил, что у Баскова в этом году появилась кошка Шанель, которая стала очень популярна в соцсетях среди его поклонников."Она собирает больше просмотров, чем я", – со смехом сказал Басков.Певец считает, что никто, кроме животных, не может подарить столько любви. Причем, любовь эта – бескорыстная, добавил артист."Другой-то нет", – иронично подметил Григорий Лепс, а Лев Лещенко после просмотра видео Баскова с кошкой спросил, запоет ли она в конце ролика?Певец ответил, что у него "нет таких ярких выступлений", как, например, у Игоря Крутого, и его "можно взять только на кошку".Рассказал Басков со смехом и о недавнем необычном предложении Филиппа Киркорова похоронить их рядом, чтобы фанатам артистов не приходилось далеко ходить на разные могилы.Также певец выслушал прогноз на новый год от известного астролога, который его не очень порадовал, и признался, что общим гороскопам по знаку Зодиака в целом не доверяет. По его мнению, такие прогнозы должны составляться только индивидуально.В эфире этой программы Николай Басков также исполнил песню с актуальным, как отметили в студии, названием "Зараза".
https://ria.ru/20201216/baskov-1589445636.html
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знаменитости, звезды, андрей малахов, николай басков
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Николай Басков в предновогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" признался
в том, что сейчас его "невозможная любовь" – это кошка Шанель, которая появилась у певца в этом году.
Во время шоу известные артисты не только вспоминали хиты прежних лет, но и рассказывали о том, как пережили события уходящего года.
Ведущий Андрей Малахов напомнил, что у Баскова в этом году появилась кошка Шанель, которая стала очень популярна в соцсетях среди его поклонников.
"Она собирает больше просмотров, чем я", – со смехом сказал Басков.
Певец считает, что никто, кроме животных, не может подарить столько любви. Причем, любовь эта – бескорыстная, добавил артист.
"Это моя любовь сейчас невозможная", – признался Николай Басков.
"Другой-то нет", – иронично подметил Григорий Лепс, а Лев Лещенко после просмотра видео Баскова с кошкой спросил, запоет ли она в конце ролика?
Певец ответил, что у него "нет таких ярких выступлений", как, например, у Игоря Крутого, и его "можно взять только на кошку".
Рассказал Басков со смехом и о недавнем необычном предложении Филиппа Киркорова похоронить их рядом, чтобы фанатам артистов не приходилось далеко ходить на разные могилы.
Также певец выслушал прогноз на новый год от известного астролога, который его не очень порадовал, и признался, что общим гороскопам по знаку Зодиака в целом не доверяет. По его мнению, такие прогнозы должны составляться только индивидуально.
В эфире этой программы Николай Басков также исполнил песню с актуальным, как отметили в студии, названием "Зараза".