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Юрист назвал долги, которые не спишет личное банкротство
Юрист назвал долги, которые не спишет личное банкротство
Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T01:17
2020-12-28T01:17
банкротство
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным (банкротом), рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.Речь идет о нарушениях в ходе процедуры банкротства, предоставлении ложных сведений кредитору, преднамеренном или фиктивном банкротстве, если таковой факт докажет суд. Кроме того, личное банкротство – не повод списать долги по алиментам, зарплате работникам и т.п., Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", не будет списан долг, если банкрот не предоставил необходимые сведения финансовому управляющему или арбитражному суду или обманул их, уклонялся от уплаты налогов. Это касается и случаев преднамеренного или фиктивного банкротства, а также мошенничества при исполнении конкретных обязательств.Не списывают с банкрота и требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги по зарплате работникам. Сохраняются и требования кредиторов о взыскании алиментов, возмещении морального вреда. "Закон устанавливает и ряд иных обстоятельств, при которых гражданин, являющийся должником в деле о банкротстве, не освобождается от своих обязательств, поэтому нельзя рассчитывать на то, что на основании решения суда будут списаны все его долги", - заключила Свечникова.
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банкротство, рэу имени г. в. плеханова, общество

Юрист назвал долги, которые не спишет личное банкротство

01:17 28.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным (банкротом), рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.
Речь идет о нарушениях в ходе процедуры банкротства, предоставлении ложных сведений кредитору, преднамеренном или фиктивном банкротстве, если таковой факт докажет суд. Кроме того, личное банкротство – не повод списать долги по алиментам, зарплате работникам и т.п.,
Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", не будет списан долг, если банкрот не предоставил необходимые сведения финансовому управляющему или арбитражному суду или обманул их, уклонялся от уплаты налогов. Это касается и случаев преднамеренного или фиктивного банкротства, а также мошенничества при исполнении конкретных обязательств.
Не списывают с банкрота и требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги по зарплате работникам. Сохраняются и требования кредиторов о взыскании алиментов, возмещении морального вреда.
"Закон устанавливает и ряд иных обстоятельств, при которых гражданин, являющийся должником в деле о банкротстве, не освобождается от своих обязательств, поэтому нельзя рассчитывать на то, что на основании решения суда будут списаны все его долги", - заключила Свечникова.
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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БанкротствоРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
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