https://ria.ru/20201228/bankrotstvo-1591158352.html

Юрист назвал долги, которые не спишет личное банкротство

Юрист назвал долги, которые не спишет личное банкротство

Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T01:17

2020-12-28T01:17

2020-12-28T01:17

банкротство

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным (банкротом), рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.Речь идет о нарушениях в ходе процедуры банкротства, предоставлении ложных сведений кредитору, преднамеренном или фиктивном банкротстве, если таковой факт докажет суд. Кроме того, личное банкротство – не повод списать долги по алиментам, зарплате работникам и т.п., Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", не будет списан долг, если банкрот не предоставил необходимые сведения финансовому управляющему или арбитражному суду или обманул их, уклонялся от уплаты налогов. Это касается и случаев преднамеренного или фиктивного банкротства, а также мошенничества при исполнении конкретных обязательств.Не списывают с банкрота и требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги по зарплате работникам. Сохраняются и требования кредиторов о взыскании алиментов, возмещении морального вреда. "Закон устанавливает и ряд иных обстоятельств, при которых гражданин, являющийся должником в деле о банкротстве, не освобождается от своих обязательств, поэтому нельзя рассчитывать на то, что на основании решения суда будут списаны все его долги", - заключила Свечникова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pristavy-1587887380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банкротство, рэу имени г. в. плеханова, общество