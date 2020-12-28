https://ria.ru/20201228/aviatsiya-1591174338.html

Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"

Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"

Решение на направление авиации в район поиска затонувшего судна "Онега" в акватории Баренцева моря пока не принималось из-за сложных погодных условий, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:39

2020-12-28T09:39

2020-12-28T09:39

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение на направление авиации в район поиска затонувшего судна "Онега" в акватории Баренцева моря пока не принималось из-за сложных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."В районе поисков затонувшего судна плохие погодные условия. Решение о применении воздушных судов пока не принималось", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201228/sudno-1591173543.html

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия