https://ria.ru/20201228/aviatsiya-1591174338.html
Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"
Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"
Решение на направление авиации в район поиска затонувшего судна "Онега" в акватории Баренцева моря пока не принималось из-за сложных погодных условий, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:39
2020-12-28T09:39
2020-12-28T09:39
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/26951/00/269510058_0:31:512:319_1920x0_80_0_0_e89a6ed1fb37d057e85bb92c895038ec.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение на направление авиации в район поиска затонувшего судна "Онега" в акватории Баренцева моря пока не принималось из-за сложных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."В районе поисков затонувшего судна плохие погодные условия. Решение о применении воздушных судов пока не принималось", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201228/sudno-1591173543.html
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/26951/00/269510058_23:0:490:350_1920x0_80_0_0_001eaaf13d1925d70a67a0b1dee368b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия