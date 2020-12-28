https://ria.ru/20201228/aviasoobschenie-1591292732.html
Китай приостановил регулярное авиасообщение с Великобританией
Китай приостановил регулярное авиасообщение с Великобританией
Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило о приостановке с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года регулярного пассажирского авиасообщения между... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:33
2020-12-28T19:33
2020-12-28T19:33
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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило о приостановке с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года регулярного пассажирского авиасообщения между Китаем и Великобританией, чтобы предотвратить возможный негативный эффект, связанный с появившейся недавно в Великобритании мутацией коронавируса нового типа.Как сообщили в управлении, данное решение было принято на основе требований Совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19, соответствующих законов и нормативных актов.Кроме того, управление потребовало от китайских и иностранных авиакомпаний обеспечить качественное обслуживание пассажиров отменённых рейсов при возврате и замене билетов.
https://ria.ru/20201228/pobratimy-1591282789.html
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