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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201228/aviasoobschenie-1591292732.html
Китай приостановил регулярное авиасообщение с Великобританией
Китай приостановил регулярное авиасообщение с Великобританией
Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило о приостановке с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года регулярного пассажирского авиасообщения между... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:33
2020-12-28T19:33
россия-китай: главное
великобритания
китай
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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило о приостановке с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года регулярного пассажирского авиасообщения между Китаем и Великобританией, чтобы предотвратить возможный негативный эффект, связанный с появившейся недавно в Великобритании мутацией коронавируса нового типа.Как сообщили в управлении, данное решение было принято на основе требований Совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19, соответствующих законов и нормативных актов.Кроме того, управление потребовало от китайских и иностранных авиакомпаний обеспечить качественное обслуживание пассажиров отменённых рейсов при возврате и замене билетов.
https://ria.ru/20201228/pobratimy-1591282789.html
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великобритания, китай

Китай приостановил регулярное авиасообщение с Великобританией

19:33 28.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило о приостановке с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года регулярного пассажирского авиасообщения между Китаем и Великобританией, чтобы предотвратить возможный негативный эффект, связанный с появившейся недавно в Великобритании мутацией коронавируса нового типа.
Как сообщили в управлении, данное решение было принято на основе требований Совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19, соответствующих законов и нормативных актов.
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Кроме того, управление потребовало от китайских и иностранных авиакомпаний обеспечить качественное обслуживание пассажиров отменённых рейсов при возврате и замене билетов.
 
Россия-Китай: ГлавноеВеликобританияКитай
 
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