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Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина

Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина

Заслуженная артистка России Валентина Широнина, прослужившая 42 года в театре "Красный факел", скончалась в Новосибирске от коронавируса. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:51

2020-12-28T15:51

2020-12-28T15:51

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новосибирск

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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Заслуженная артистка России Валентина Широнина, прослужившая 42 года в театре "Красный факел", скончалась в Новосибирске от коронавируса."С тяжелым сердцем сообщаем об огромной и совершенно неожиданной утрате... Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина. Заслуженная артистка России... Не было преград, которые могли бы помешать ей выйти на сцену. Коронавирус стал такой преградой", - говорится в сообщении Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ, опубликованном на странице в соцсети в "ВКонтакте".Широнина окончила Новосибирское театральное училище в 1964 году, войдя в его историю как самая первая выпускница (обладательница красного диплома №1). Еще студенткой она успешно дебютировала на сцене "Красного факела", а затем заняла ведущее положение в труппе Новосибирского ТЮЗа (ныне театр "Глобус").

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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