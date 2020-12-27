https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591125619.html

Задержание буйного пассажира московского метро попало на видео

Задержание буйного пассажира московского метро попало на видео

Телеканал РЕН ТВ выложил кадры задержания дебошира на станции "Щукинская" в московском метро. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T15:23

2020-12-27T15:23

2020-12-27T15:23

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ выложил кадры задержания дебошира на станции "Щукинская" в московском метро. На видео попала потасовка между мужчиной и полицейскими. Агрессивный пассажир пытался вырваться из рук силовиков во время задержания, а затем упал. Ранее стало известно о смерти пассажира московского метро во время задержания. Полиция обратила внимание на мужчину из-за его неадекватного поведения. Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, в вестибюле станции "Щукинская" мужчина попытался повредить банкомат. Он проигнорировал замечания полицейских, а при задержании оказывал сопротивление, после чего потерял сознание. Ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.

https://ria.ru/20201213/metropoliten-1588986381.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия