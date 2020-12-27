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Задержание буйного пассажира московского метро попало на видео
Задержание буйного пассажира московского метро попало на видео
Телеканал РЕН ТВ выложил кадры задержания дебошира на станции "Щукинская" в московском метро. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:23
2020-12-27T15:23
2020-12-27T15:23
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ выложил кадры задержания дебошира на станции "Щукинская" в московском метро. На видео попала потасовка между мужчиной и полицейскими. Агрессивный пассажир пытался вырваться из рук силовиков во время задержания, а затем упал. Ранее стало известно о смерти пассажира московского метро во время задержания. Полиция обратила внимание на мужчину из-за его неадекватного поведения. Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, в вестибюле станции "Щукинская" мужчина попытался повредить банкомат. Он проигнорировал замечания полицейских, а при задержании оказывал сопротивление, после чего потерял сознание. Ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.
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москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ
выложил кадры задержания дебошира на станции "Щукинская" в московском метро
.
На видео попала потасовка между мужчиной и полицейскими. Агрессивный пассажир пытался вырваться из рук силовиков во время задержания, а затем упал.
Ранее стало известно о смерти пассажира московского метро во время задержания. Полиция обратила внимание на мужчину из-за его неадекватного поведения. Инцидент произошел накануне вечером.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, в вестибюле станции "Щукинская" мужчина попытался повредить банкомат. Он проигнорировал замечания полицейских, а при задержании оказывал сопротивление, после чего потерял сознание.
Ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.