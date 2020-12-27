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Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне
Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T20:36
2020-12-27T20:36
2020-12-27T20:44
владимир путин
новый год—2021
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома."Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным", - написал Кадыров в своем Telegram – канале.Кроме того, Кадыров порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне "последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома". Он отметил при этом, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.
https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html
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владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество