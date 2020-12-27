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Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне
Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T20:36
2020-12-27T20:44
владимир путин
новый год—2021
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома."Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным", - написал Кадыров в своем Telegram – канале.Кроме того, Кадыров порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне "последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома". Он отметил при этом, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.
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владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

20:36 27.12.2020 (обновлено: 20:44 27.12.2020)
 
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома.
"Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным", - написал Кадыров в своем Telegram – канале.
Кроме того, Кадыров порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне "последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома". Он отметил при этом, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 17:49Новый год—2021
Опубликован календарь выходных на 2021 год
 
Новый год—2021Владимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
 
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