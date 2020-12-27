https://ria.ru/20201227/vykhodnoy-1591147417.html

Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T20:36

2020-12-27T20:36

2020-12-27T20:44

владимир путин

новый год—2021

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154970/43/1549704376_0:322:3025:2024_1920x0_80_0_0_e0605abf7bb19701aef2442b5be97816.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и призвал частных бизнесменов по возможности оставить сотрудников дома."Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным", - написал Кадыров в своем Telegram – канале.Кроме того, Кадыров порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне "последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома". Он отметил при этом, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.

https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество