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Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии
Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии
Никто в России не впал в дешевый популизм в период пандемии, сработали эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:24
2020-12-27T14:31
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россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Никто в России не впал в дешевый популизм в период пандемии, сработали эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки надо признать – в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно", – приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru"Для этого все было сделано. Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка", – добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков

Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии

14:24 27.12.2020 (обновлено: 14:31 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Никто в России не впал в дешевый популизм в период пандемии, сработали эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки надо признать – в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно", – приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru
"Для этого все было сделано. Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка", – добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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