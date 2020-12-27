https://ria.ru/20201227/vlasti-1591118544.html

Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии

Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии

Никто в России не впал в дешевый популизм в период пандемии, сработали эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:24

2020-12-27T14:24

2020-12-27T14:31

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Никто в России не впал в дешевый популизм в период пандемии, сработали эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки надо признать – в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно", – приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru"Для этого все было сделано. Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка", – добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119122.html

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