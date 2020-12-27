https://ria.ru/20201227/vandalizm-1591105243.html

В Москве за год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей

В Москве за год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей

Коммунальные службы Москвы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:16

2020-12-27T11:16

2020-12-27T11:16

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."Коммунальные службы столицы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей и рисунков в рамках работ по содержанию городских объектов в 2020 году. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 12-15 объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники "Гормоста" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты "Автомобильных дорог" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки."Чаще всего рисунки наносят с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Удалить такие надписи можно двумя способами. Например, с грубых каменных поверхностей облицовочных камней, которые встречаются на мостах или набережных, краска удаляется пескоструйной обработкой. Этот вид очистки довольно сильно воздействует на поверхность и окружающую среду и не применяется внутри помещений, облицованных гладким камнем или кафельной плиткой. Гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги. Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте. А периодичность его проведения составляет от 24 до 26 лет."Такого рода вандализм резко портит внешний вид города и остается большой проблемой для коммунальных служб столицы. При этом стоит отметить, что каждый год несанкционированных надписей становится все меньше. Из чего можно сделать вывод, что москвичи стали лучше оценивать свой город и относиться к нему бережнее", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20200924/graffiti-1577724332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество