Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201227/vandalizm-1591105243.html
В Москве за год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей
В Москве за год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей
Коммунальные службы Москвы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:16
2020-12-27T11:16
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/84/1556008480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23dee3c54928d18696dc83b77088ba62.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."Коммунальные службы столицы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей и рисунков в рамках работ по содержанию городских объектов в 2020 году. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 12-15 объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники "Гормоста" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты "Автомобильных дорог" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки."Чаще всего рисунки наносят с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Удалить такие надписи можно двумя способами. Например, с грубых каменных поверхностей облицовочных камней, которые встречаются на мостах или набережных, краска удаляется пескоструйной обработкой. Этот вид очистки довольно сильно воздействует на поверхность и окружающую среду и не применяется внутри помещений, облицованных гладким камнем или кафельной плиткой. Гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги. Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте. А периодичность его проведения составляет от 24 до 26 лет."Такого рода вандализм резко портит внешний вид города и остается большой проблемой для коммунальных служб столицы. При этом стоит отметить, что каждый год несанкционированных надписей становится все меньше. Из чего можно сделать вывод, что москвичи стали лучше оценивать свой город и относиться к нему бережнее", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20200924/graffiti-1577724332.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/84/1556008480_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_26c34027c3c04490b87f6d19f5832907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество

В Москве за год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей

11:16 27.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГраффити в Москве
Граффити в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"Коммунальные службы столицы удалили почти шесть тысяч вандальных надписей и рисунков в рамках работ по содержанию городских объектов в 2020 году. Ежедневно специалисты очищают от несанкционированных изображений порядка 12-15 объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники "Гормоста" удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты "Автомобильных дорог" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки.
"Чаще всего рисунки наносят с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Удалить такие надписи можно двумя способами. Например, с грубых каменных поверхностей облицовочных камней, которые встречаются на мостах или набережных, краска удаляется пескоструйной обработкой. Этот вид очистки довольно сильно воздействует на поверхность и окружающую среду и не применяется внутри помещений, облицованных гладким камнем или кафельной плиткой. Гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью специальных средств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой", - говорится в сообщении.
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 17:54Культура
В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
Отмечается, что применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению. На поверхности могут оставаться разводы, помутнения и так называемые ожоги. Чаще всего такие проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остеклённых поверхностей надземных переходов. В таких случаях изображения приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте. А периодичность его проведения составляет от 24 до 26 лет.
"Такого рода вандализм резко портит внешний вид города и остается большой проблемой для коммунальных служб столицы. При этом стоит отметить, что каждый год несанкционированных надписей становится все меньше. Из чего можно сделать вывод, что москвичи стали лучше оценивать свой город и относиться к нему бережнее", - заключается в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
Лента новостейМолния