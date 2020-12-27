https://ria.ru/20201227/vaktsiny-1591130670.html

Победа над COVID-19 требует справедливого подхода к распределению вакцин

Победа над COVID-19 требует справедливого подхода к распределению вакцин

В настоящее время, с одной стороны, в разработке вакцин от COVID-19 достигнут ряд позитивных результатов, многие страны утвердили планы широкомасштабной... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:33

2020-12-27T16:33

2020-12-27T16:33

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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время, с одной стороны, в разработке вакцин от COVID-19 достигнут ряд позитивных результатов, многие страны утвердили планы широкомасштабной вакцинации. С другой, ряд западных политиканов и коммерческих структур, начали забывать о данных ранее обещаниях по поводу справедливого подхода к распределению вакцин. Постепенный подъём эгоизма в этом плане наносит серьёзный удар по глобальному сотрудничеству в борьбе с пандемией.На днях американская телекомпания NBC опубликовала статью на тему "Богатые страны накапливают вакцину, а бедным государствам остаётся лишь ждать у моря погоды", в которой отмечается, что после того, как соответствующие вакцины будут сертифицированы, объёмы вакцин от коронавируса в США, Канаде, Великобритании и других развитых странах превысит общее количество населения указанных стран.Согласно докладу, опубликованному международной организацией People's Vaccine Alliance по состоянию на первую декаду декабря, несмотря на то, что население развитых стран составляет лишь 14% от общего населения Земли, процветающие страны уже выкупили более 50% объёма вакцин в глобальном масштабе. Исполнительный директор Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима сетует, что 96% вакцин от коронавируса, произведённых Moderna и Pfizer, уже забронированы и выкуплены богатыми странами.С другой стороны, в 67 развивающихся странах мира, включая Кению, Мьянму, Нигерию и др. страны, в среднем, к концу 2021 года, как ожидается, будет привит вакциной от COVID-2019 лишь каждый десятый человек. В связи с этим директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг отметил, что помимо вакцин от коронавируса, запросы Африки на прочие медикаменты также игнорируются развитыми странами и это обычная практика.В сентябре сего года генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что самый быстрый способ положить конец пандемии и ускорить восстановление глобальной экономики - это обеспечение того, что вакцину против коронавируса получит не всё население отдельных процветающих стран, а часть населения всех государств мира. В настоящее время крайне сложно удовлетворить спрос на вакцины во всех странах, поэтому, чтобы эффективно сдержать эпидемию, необходимо преимущественно обеспечить вакцинами людей профессий с высокой опасностью заражения вирусом и наиболее уязвимые категории населения.

https://ria.ru/20201216/obyazatelstva-1589510925.html

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585650367.html

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тедрос адханом гебрейесус, земля, воз, москва, оон, сша, в мире