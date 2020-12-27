https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591143541.html

Глава ЕК рассказала о первом дне вакцинации в странах Евросоюза

Глава ЕК рассказала о первом дне вакцинации в странах Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что вскоре у Евросоюза будет достаточно вакцин против коронавируса, чтобы обеспечить весь внутренний рынок. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T18:55

2020-12-27T18:55

2020-12-27T19:45

распространение нового коронавируса

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

мадрид (город)

рига

париж

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что вскоре у Евросоюза будет достаточно вакцин против коронавируса, чтобы обеспечить весь внутренний рынок."Сегодня первые европейцы получают прививку от COVID-19. Меня тронуло то, что люди принимают вакцину повсюду в ЕС. От Мадрида до Парижа, от Афин до Риги. Сначала мы защищаем наиболее уязвимых (жителей Евросоюза). Скоро доз будет достаточно для всех нас", - написала она в своем Twitter.Вакцинация против коронавируса при помощи первой одобренной вакцины от Pfizer/BioNTech началась в Евросоюзе в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемической ситуации.Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек.Общее количество доз вакцины будет ограничено на начальных этапах и до тех пор, пока их производство не будет увеличено, писала ЕК.При этом европейские власти могут в ближайшие время одобрить новые вакцины от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, говорила фон дер Ляйен. Однако на данный момент в Европейском агентстве по лекарственным средствам есть лишь одна заявка по вакцине против COVID - от Moderna. Ожидается, что решение по ней будет принято в начале января.Препарат Pfizer/BioNTech должен был постепенно распределяться по государствам союза. Глава ЕК рассказала в субботу, что первые партии были доставлены во все страны ЕС.ЕК ранее предложила примеры приоритетных групп людей для старта прививок. Большинство стран ЕС, по информации Еврокомиссии, наметили такие группы. Нередко отмечалось, что вакцинация будет сначала предложена медработникам и людям старшего возраста.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/vaktsina-1589956605.html

https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

мадрид (город)

рига

париж

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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, мадрид (город), рига, париж, в мире