https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591115895.html

В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса

В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T13:51

2020-12-27T13:51

2020-12-27T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591117505_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_e140b98f6e3b8a54a62a93a79505d7ff.jpg

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.При этой первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцалла, однако сделано это было в порядке исключения - официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье."Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет... Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала", - заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.Калайчи посетила дом престарелых в Берлине, где проводится вакцинация. Из 97 постояльцев сделать вакцину согласились 90 человек. Граждане, старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал являются первой приоритетной группой вакцинации в Германии. Вакцинирование проводится в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech начали поступать в Германию на текущей неделе после ее регистрации в Евросоюзе. Общий объем первой партии составил около 100 тысяч доз, всего до конца года Германия рассчитывает получить 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. Для массовой вакцинации по всей стране создано более 400 центров вакцинации, которые оборудованы на крупных объектах, как в старых аэропортах, выставочных комплексах, концертных залах, крытых стадионах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире