Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591115895.html
В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса
В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T13:51
2020-12-27T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591117505_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_e140b98f6e3b8a54a62a93a79505d7ff.jpg
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.При этой первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцалла, однако сделано это было в порядке исключения - официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье."Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет... Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала", - заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.Калайчи посетила дом престарелых в Берлине, где проводится вакцинация. Из 97 постояльцев сделать вакцину согласились 90 человек. Граждане, старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал являются первой приоритетной группой вакцинации в Германии. Вакцинирование проводится в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech начали поступать в Германию на текущей неделе после ее регистрации в Евросоюзе. Общий объем первой партии составил около 100 тысяч доз, всего до конца года Германия рассчитывает получить 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. Для массовой вакцинации по всей стране создано более 400 центров вакцинации, которые оборудованы на крупных объектах, как в старых аэропортах, выставочных комплексах, концертных залах, крытых стадионах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591117505_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1b52e9c78d4c24e0f1e5f131d2fc2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса

13:51 27.12.2020 (обновлено: 14:10 27.12.2020)
 
© REUTERS / Bodo SchackowВакцинация от коронавируса в Германии
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© REUTERS / Bodo Schackow
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.
При этой первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцалла, однако сделано это было в порядке исключения - официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье.
"Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет... Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала", - заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.
Калайчи посетила дом престарелых в Берлине, где проводится вакцинация. Из 97 постояльцев сделать вакцину согласились 90 человек. Граждане, старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал являются первой приоритетной группой вакцинации в Германии. Вакцинирование проводится в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.
Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech начали поступать в Германию на текущей неделе после ее регистрации в Евросоюзе. Общий объем первой партии составил около 100 тысяч доз, всего до конца года Германия рассчитывает получить 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. Для массовой вакцинации по всей стране создано более 400 центров вакцинации, которые оборудованы на крупных объектах, как в старых аэропортах, выставочных комплексах, концертных залах, крытых стадионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
Лента новостейМолния