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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591086000.html
В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в странах Европы в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:35
2020-12-27T02:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в странах Европы в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии - на 28 декабря.Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину - от Pfizer/BioNTech.Эксперты из EMA тогда сообщили, что среди отмеченных нежелательных последствий использования вакцины были, к примеру, боль в области ее введения, усталость, головная боль, температура. Обычно эти симптомы были легкими и длились около дня. Однако важно сохранять тщательное наблюдение за использованием препарата и в случае появления новых побочных эффектов иметь возможность оперативно отследить их и принять меры, отметили тогда в EMA.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что этот препарат будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек.Общее количество доз вакцины будет ограничено на начальных этапах и до тех пор, пока их производство не будет увеличено, писала ЕК.Препарат должен был постепенно распределяться по государствам союза. Глава ЕК рассказала в субботу, что первые партии были доставлены во все страны ЕС.ЕК ранее предложила примеры приоритетных групп людей для старта прививок. Большинство стран ЕС, по информации Еврокомиссии, наметили такие группы.Нередко отмечалось, что вакцинация будет начата с медработников и людей старшего возраста. Например, в Испании первыми получат вакцину постояльцы домов престарелых и медицинские работники. В Австрии самыми первыми привьют пять добровольцев старше 80 лет и далее продолжат вакцинировать пожилых с акцентом на постояльцев домов престарелых, а также сотрудников сферы здравоохранения.Подавляющее большинство государств-членов союза хотели предлагать вакцинацию бесплатно, сообщала ЕК.Структуры ЕС одобрили вакцину Pfizer/BioNTech в ускоренном темпе, однако с условием продолжения сбора и анализа информации по ее применению.Еврокомиссия в своих материалах ранее отмечала, что пандемия коронавируса в Европе может быть взята под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть, в том числе, от темпов вакцинации.При этом у властей ЕС пока недостаточно данных, чтобы понять, может ли привитый человек распространять вирус. Пока что даже вакцинированные люди должны будут носить маски, избегать скопления людей в помещении, соблюдать социальную дистанцию, отмечала ЕК.Европейские власти могут в ближайшие время одобрить новые вакцины от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, говорила фон дер Ляйен. При этом на данный момент в Европейском медицинском агентстве есть лишь одна заявка по вакцине против COVID – от Moderna. Ожидается, что решение по ней будет принято в начале января. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

В странах Европы началась вакцинация от коронавируса

01:35 27.12.2020 (обновлено: 02:26 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в странах Европы в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии - на 28 декабря.
Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину - от Pfizer/BioNTech.
Эксперты из EMA тогда сообщили, что среди отмеченных нежелательных последствий использования вакцины были, к примеру, боль в области ее введения, усталость, головная боль, температура. Обычно эти симптомы были легкими и длились около дня. Однако важно сохранять тщательное наблюдение за использованием препарата и в случае появления новых побочных эффектов иметь возможность оперативно отследить их и принять меры, отметили тогда в EMA.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что этот препарат будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек.
Общее количество доз вакцины будет ограничено на начальных этапах и до тех пор, пока их производство не будет увеличено, писала ЕК.
Препарат должен был постепенно распределяться по государствам союза. Глава ЕК рассказала в субботу, что первые партии были доставлены во все страны ЕС.
ЕК ранее предложила примеры приоритетных групп людей для старта прививок. Большинство стран ЕС, по информации Еврокомиссии, наметили такие группы.
Нередко отмечалось, что вакцинация будет начата с медработников и людей старшего возраста. Например, в Испании первыми получат вакцину постояльцы домов престарелых и медицинские работники. В Австрии самыми первыми привьют пять добровольцев старше 80 лет и далее продолжат вакцинировать пожилых с акцентом на постояльцев домов престарелых, а также сотрудников сферы здравоохранения.
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Подавляющее большинство государств-членов союза хотели предлагать вакцинацию бесплатно, сообщала ЕК.
Структуры ЕС одобрили вакцину Pfizer/BioNTech в ускоренном темпе, однако с условием продолжения сбора и анализа информации по ее применению.
Еврокомиссия в своих материалах ранее отмечала, что пандемия коронавируса в Европе может быть взята под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть, в том числе, от темпов вакцинации.
При этом у властей ЕС пока недостаточно данных, чтобы понять, может ли привитый человек распространять вирус. Пока что даже вакцинированные люди должны будут носить маски, избегать скопления людей в помещении, соблюдать социальную дистанцию, отмечала ЕК.
Европейские власти могут в ближайшие время одобрить новые вакцины от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, говорила фон дер Ляйен. При этом на данный момент в Европейском медицинском агентстве есть лишь одна заявка по вакцине против COVID – от Moderna. Ожидается, что решение по ней будет принято в начале января.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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