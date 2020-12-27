https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591151420.html

Российский посол назвал срок поставки вакцины "Спутник V" в Белоруссию

Российский посол назвал срок поставки вакцины "Спутник V" в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в начале будущего года в республику поступят первые партии российской вакцины от коронавируса для начала... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T21:42

2020-12-27T21:42

2020-12-27T21:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения белоруссии

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в начале будущего года в республику поступят первые партии российской вакцины от коронавируса для начала вакцинации в стране."Вы видите, что первая вакцина, российская вакцина "Спутник V", пришла на территорию Беларуси. И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения того экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно, что вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации", - сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, "это еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии в настоящее время заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. По данным на воскресенье, число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 1825 - до 186 747, с начала распространения инфекции в стране скончались 1385 пациентов. Ранее, 12 декабря, был зафиксирован рекорд суточного прироста случаев COVID-19 в Белоруссии, который составил 1975.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется. По словам руководителя ведомства, до конца весны планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/putin-1591118860.html

https://ria.ru/20201225/lukashenko-1591000348.html

минск

белоруссия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире