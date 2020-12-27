https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591134632.html

AstraZeneca нашла способ улучшить оксфордскую вакцину от COVID-19

AstraZeneca нашла способ улучшить оксфордскую вакцину от COVID-19

Англо-шведская компания AstraZeneca нашла формулу, способную увеличить эффективность разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T17:31

2020-12-27T17:31

2020-12-27T17:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

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ЛОНДОН, 27 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Англо-шведская компания AstraZeneca нашла формулу, способную увеличить эффективность разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса, сообщил исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио."Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными", - сказал Сорио в интервью изданию Sunday Times.По данным разработчиков, эффективность вакцины достигает 90% после того, как испытуемым давали сначала половину дозы, а затем, примерно через месяц, полную дозу. Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62%, общая эффективность - 70%.Информацию о новой формуле вакцины и повышении эффективности Сорио пообещал обнародовать позже.Власти Британии намерены с 4 января начать вакцинацию населения от коронавируса оксфордской вакциной, если препарат получит необходимое одобрение регулятора. В настоящее время в стране реализуется программа по вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/vaktsina-1591022757.html

великобритания

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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания