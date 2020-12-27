https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119122.html

Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса

Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса

Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:26

2020-12-27T14:26

2020-12-27T14:39

владимир путин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", – сказал он в эфире канала "Россия 1"."Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны", – добавил он.Песков подчеркнул, что "Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной".Он напомнил, что в ходе своего выступления первой "двадцатки", которая прошла в дистанционном режиме, президент РФ говорил об этом."Тогда в своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589905710.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков