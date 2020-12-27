Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса
14:26 27.12.2020 (обновлено: 14:39 27.12.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", – сказал он в эфире канала "Россия 1".
"Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны", – добавил он.
Песков подчеркнул, что "Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной".
Он напомнил, что в ходе своего выступления первой "двадцатки", которая прошла в дистанционном режиме, президент РФ говорил об этом.
"Тогда в своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции", - сказал Песков.
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