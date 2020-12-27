Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119122.html
Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса
Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса
Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:26
2020-12-27T14:39
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", – сказал он в эфире канала "Россия 1"."Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны", – добавил он.Песков подчеркнул, что "Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной".Он напомнил, что в ходе своего выступления первой "двадцатки", которая прошла в дистанционном режиме, президент РФ говорил об этом."Тогда в своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589905710.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков

Песков заявил о "бешеных нападках" на российские вакцины от коронавируса

14:26 27.12.2020 (обновлено: 14:39 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", – сказал он в эфире канала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 14:49Распространение нового коронавируса
Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина
"Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны", – добавил он.
Песков подчеркнул, что "Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной".
Он напомнил, что в ходе своего выступления первой "двадцатки", которая прошла в дистанционном режиме, президент РФ говорил об этом.
"Тогда в своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции", - сказал Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
 
Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния