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На Украине много желающих привиться российской вакциной, заявил Песков
На Украине много желающих привиться российской вакциной, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:26
2020-12-27T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса.По его словам, на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации, исходя из личных соображений", однако есть и сторонники."Огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких", - приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru."С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", - добавил он. Песков также отметил, что в новом году коронавирус никуда не уйдет и это нужно иметь ввиду.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, украина, в мире

На Украине много желающих привиться российской вакциной, заявил Песков

14:26 27.12.2020 (обновлено: 14:49 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак во время вакцинации от короновируса - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса.
По его словам, на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации, исходя из личных соображений", однако есть и сторонники.
"Огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких", - приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru.
"С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", - добавил он. Песков также отметил, что в новом году коронавирус никуда не уйдет и это нужно иметь ввиду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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