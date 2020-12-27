https://ria.ru/20201227/ubiystvo-1591094451.html

Прокуратура Башкирии расследует дело отца, отравившего своих детей

Прокуратура Башкирии расследует дело отца, отравившего своих детей

Прокуратура Башкирии выясняет, почему социальные службы не выявили проблем в семье, где отец отравил угарным газом себя и двух детей после ссоры с супругой,... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:11

2020-12-27T09:11

2020-12-27T15:02

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 27 дек — РИА Новости. Прокуратура Башкирии выясняет, почему социальные службы не выявили проблем в семье, где отец отравил угарным газом себя и двух детей после ссоры с супругой, сообщает надзорное ведомство.Ранее сообщалось, что 37-летний уфимец после ссоры с супругой забрал двух детей — шестилетнего сына и годовалую дочь — и уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе у реки Уршак с признаками отравления угарным газом. Следствие считает, что отец "совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью".Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами об убийстве двух малолетних."В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия", — сообщает надзорное ведомство.Это не первая подобная трагедия с детьми в Башкирии. В 2019 году 37-летний житель Уфы Артем Мазов после ссоры с женой уехал в неизвестном направлении с двумя малолетними сыновьями. Долгое время велись их поиски. Спустя почти год тела детей были обнаружены в водоемах. Поиски мужчины продолжаются.

https://ria.ru/20201218/pozhar-1589885783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия