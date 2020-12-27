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В России провели более 89 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 89 миллионов тестов на коронавирус
Более 89 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 494 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:48
2020-12-27T09:48
2020-12-27T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 89 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 494 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 89 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 656 105 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 494 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)