https://ria.ru/20201227/testy-1591097927.html

В России провели более 89 миллионов тестов на коронавирус

В России провели более 89 миллионов тестов на коронавирус

Более 89 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 494 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:48

2020-12-27T09:48

2020-12-27T09:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 89 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 494 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 89 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 656 105 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 494 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)