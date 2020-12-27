https://ria.ru/20201227/snv-3-1591142509.html

В Минобороны не исключили возможность изменения позиции США по СНВ-3

В Минобороны не исключили возможность изменения позиции США по СНВ-3

США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) в силу внутриполитической... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:06

2020-12-27T19:06

2020-12-27T19:24

россия

договор снв-3

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр фомин

сша

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил в воскресенье в интервью "Российской газете" замминистра обороны РФ Александр Фомин."Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года)... В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться", - сказал Фомин.Замминистра напомнил, что РФ предлагала США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201224/dsnv-3-1590678100.html

https://ria.ru/20201224/vooruzheniya-1590708840.html

россия

сша

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россия, договор снв-3, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, сша