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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/shtamm-1591106854.html
Ученые объяснили высокую заразность "британского" штамма коронавируса
Ученые объяснили высокую заразность "британского" штамма коронавируса
Британские ученые обнаружили, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм, пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:39
2020-12-27T13:46
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
лондон
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Британские ученые обнаружили, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм, пишет Daily Mail.Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснила, что предыдущему варианту вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. По ее словам, в связи с этим взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для вируса, а дети заражались реже."Новому варианту вируса легче это сделать, поэтому дети могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые", — отметила Барклай.Она пояснила, что именно этот фактор может быть основной причиной более быстрого распространения нового штамма коронавируса.Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не предоставили свидетельств того, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон

Ученые объяснили высокую заразность "британского" штамма коронавируса

11:39 27.12.2020 (обновлено: 13:46 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Британские ученые обнаружили, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм, пишет Daily Mail.
Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснила, что предыдущему варианту вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. По ее словам, в связи с этим взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для вируса, а дети заражались реже.
"Новому варианту вируса легче это сделать, поэтому дети могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые", — отметила Барклай.
Она пояснила, что именно этот фактор может быть основной причиной более быстрого распространения нового штамма коронавируса.
Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не предоставили свидетельств того, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияЛондон
 
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