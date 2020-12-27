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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/rodstvenniki-1591086500.html
Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
Что нужно делать, если дома кто-то заболел, и есть подозрение на вирусную инфекцию, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T02:09
2020-12-27T02:09
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Что нужно делать, если дома кто-то заболел, и есть подозрение на вирусную инфекцию, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, если у кого-то из членов семьи начинаются простудные симптомы – насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах и так далее – все должны соблюдать домашний противоэпидемический режим. В частности, нужно обязательно надевать маски в общих комнатах и как можно чаще проводить сквозное проветривание квартиры. Чтобы не подвергать риску тех, кто находится в квартире, нужно, по возможности, выделить заболевшему отдельную комнату. По словам врача, среди его пациентов много случаев, когда члены одной семьи избежали заражения друг от друга благодаря простым мерам профилактики. "До получения результата анализа человеку лучше быть в отдельной комнате, там он может быть и без маски. Общий ужин лучше исключить на этот период, пусть человек поест в своей комнате", – отметил врач.Что касается посуды, то, по его словам, не нужно ее специально стерилизовать, достаточно просто помыть горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине.Если у заболевшего результат теста на коронавирус окажется положительным, всем проживающим с ним следует начать превентивное лечение, добавил Владислав Жемчугов, подчеркнув, что все рекомендации должен выдать врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Названы меры предосторожности при заражении члена семьи

02:09 27.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Парящем мосту в Москве
Молодые люди на Парящем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Что нужно делать, если дома кто-то заболел, и есть подозрение на вирусную инфекцию, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, если у кого-то из членов семьи начинаются простудные симптомы – насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах и так далее – все должны соблюдать домашний противоэпидемический режим. В частности, нужно обязательно надевать маски в общих комнатах и как можно чаще проводить сквозное проветривание квартиры.

"Также нужна влажная уборка пола и поверхностей с любым домашним дезинфицирующем средством, которое пригодно в быту. Делать это нужно раза два в день. И самое главное – быстрее вызвать врача и сделать больному тест ПЦР, чтобы понять, коронавирус это или нет. И сделать ПЦР всем остальным, мы не знаем, сколько был инкубационный период, как давно человек выделяет вирусы", – рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.

Чтобы не подвергать риску тех, кто находится в квартире, нужно, по возможности, выделить заболевшему отдельную комнату. По словам врача, среди его пациентов много случаев, когда члены одной семьи избежали заражения друг от друга благодаря простым мерам профилактики.
"До получения результата анализа человеку лучше быть в отдельной комнате, там он может быть и без маски. Общий ужин лучше исключить на этот период, пусть человек поест в своей комнате", – отметил врач.
Что касается посуды, то, по его словам, не нужно ее специально стерилизовать, достаточно просто помыть горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине.
Если у заболевшего результат теста на коронавирус окажется положительным, всем проживающим с ним следует начать превентивное лечение, добавил Владислав Жемчугов, подчеркнув, что все рекомендации должен выдать врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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