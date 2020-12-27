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Правительство выделило трем регионам два с половиной миллиарда рублей
Правительство выделило трем регионам два с половиной миллиарда рублей
Правительство России направило ещё более 2,5 миллиарда рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:17
2020-12-27T09:17
2020-12-27T09:17
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России направило ещё более 2,5 миллиарда рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, сообщается на сайте кабмина."Регионы получат ещё более 2,5 миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Финансирование направят трём регионам, пострадавшим от пандемии - Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Часть транша поступит в Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20201217/sobytiya-1589765110.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика