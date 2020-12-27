https://ria.ru/20201227/putin-1591120121.html

За прошедший год Путин не изменился, заявил Песков

За прошедший год Путин не изменился, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин за прошедший год не изменился, главным для него остается результат работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:34

2020-12-27T14:34

2020-12-27T14:34

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за прошедший год не изменился, главным для него остается результат работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, я бы не сказал, для него главное - результат работы. Если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, он проводит видеоконференцию. Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную поддержку - он тогда едет и это делает", - сказал Песков в интервью на телеканале Россия 1 в ответ на вопрос, изменился ли Путин за этот год.

https://ria.ru/20201227/putin-1591118860.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика