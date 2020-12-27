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За прошедший год Путин не изменился, заявил Песков
За прошедший год Путин не изменился, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин за прошедший год не изменился, главным для него остается результат работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:34
2020-12-27T14:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за прошедший год не изменился, главным для него остается результат работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, я бы не сказал, для него главное - результат работы. Если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, он проводит видеоконференцию. Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную поддержку - он тогда едет и это делает", - сказал Песков в интервью на телеканале Россия 1 в ответ на вопрос, изменился ли Путин за этот год.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

За прошедший год Путин не изменился, заявил Песков

14:34 27.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за прошедший год не изменился, главным для него остается результат работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, я бы не сказал, для него главное - результат работы. Если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, он проводит видеоконференцию. Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную поддержку - он тогда едет и это делает", - сказал Песков в интервью на телеканале Россия 1 в ответ на вопрос, изменился ли Путин за этот год.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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