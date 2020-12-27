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Власти Москвы рассказали о сокращении числа пожаров за год
Власти Москвы рассказали о сокращении числа пожаров за год
В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:46
2020-12-27T11:46
2020-12-27T11:46
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - отметил Бирюков.По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, а в этом году - до 7,5 тысячи. Он подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.Бирюков сообщил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности."Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул он.Глава Комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря."Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тысячи человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории", - подчеркнул Бирюков.Заммэра пожелал столичным спасателям здоровья, благополучия и успехов в непростом и благородном деле спасения людей.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, происшествия
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
В этом году число пожаров в Москве
сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - отметил Бирюков.
По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, а в этом году - до 7,5 тысячи. Он подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.
Бирюков сообщил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности.
"Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул он.
Глава Комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря.
"Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тысячи человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра пожелал столичным спасателям здоровья, благополучия и успехов в непростом и благородном деле спасения людей.