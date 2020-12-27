Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201227/pozhary-1591107411.html
Власти Москвы рассказали о сокращении числа пожаров за год
Власти Москвы рассказали о сокращении числа пожаров за год
В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:46
2020-12-27T11:46
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151790/56/1517905675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a749a5271ea42b1521825bfaf3cdc1da.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - отметил Бирюков.По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, а в этом году - до 7,5 тысячи. Он подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.Бирюков сообщил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности."Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул он.Глава Комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря."Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тысячи человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории", - подчеркнул Бирюков.Заммэра пожелал столичным спасателям здоровья, благополучия и успехов в непростом и благородном деле спасения людей.
https://ria.ru/20201221/pozhar-1590290453.html
https://ria.ru/20201218/pozhar-1589991610.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151790/56/1517905675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0e180dd45f1e223343138947687fea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, происшествия

Власти Москвы рассказали о сокращении числа пожаров за год

11:46 27.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на тушении пожара в детском торговом центре "Персей" в Москве
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на тушении пожара в детском торговом центре Персей в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - отметил Бирюков.
По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, а в этом году - до 7,5 тысячи. Он подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.
Бирюков сообщил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 20:06
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
"Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул он.
Глава Комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря.
"Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тысячи человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра пожелал столичным спасателям здоровья, благополучия и успехов в непростом и благородном деле спасения людей.
Кадры пожара административного здания на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 23:47
В Москве локализовали пожар в здании "Мосгоргеотреста"
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния