https://ria.ru/20201227/pokhmele-1591125983.html
Названы способы предотвратить похмелье
Названы способы предотвратить похмелье
Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы избежать похмелья, пишет Express. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:26
2020-12-27T15:26
2020-12-27T15:47
ник хирд
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы избежать похмелья, пишет Express.По словам специалиста, важно вовремя пить воду: перед употреблением алкоголя, чтобы "дать фору организму", а также чередовать воду и спиртное. При этом после вечеринки не стоит слишком усердствовать с питьем, так как частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже.Хирд подчеркнул, что выпивку не следует сочетать с газированными напитками, усугубляющими всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Самым важным и очевидным правилом — которое при этом постоянно игнорируют — специалист назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.Кроме того, эксперт дал рекомендации на случай, если похмелья избежать не удалось. Самый простой способ облегчить недомогание — это сон, также помогают физические упражнения и восполнение электролитов. Если похмелье усугубляется тошнотой, Хирд посоветовал сделать напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.
https://ria.ru/20201226/pokhmele-1591040114.html
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ник хирд , здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы избежать похмелья, пишет Express.
По словам специалиста, важно вовремя пить воду: перед употреблением алкоголя, чтобы "дать фору организму", а также чередовать воду и спиртное. При этом после вечеринки не стоит слишком усердствовать с питьем, так как частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже.
Хирд подчеркнул, что выпивку не следует сочетать с газированными напитками, усугубляющими всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Самым важным и очевидным правилом — которое при этом постоянно игнорируют — специалист назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.
Кроме того, эксперт дал рекомендации на случай, если похмелья избежать не удалось. Самый простой способ облегчить недомогание — это сон, также помогают физические упражнения и восполнение электролитов. Если похмелье усугубляется тошнотой, Хирд посоветовал сделать напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.