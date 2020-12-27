https://ria.ru/20201227/pogoda-1591098197.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Высокое давление, слабый снег и похолодание ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:50

2020-12-27T09:50

2020-12-27T09:50

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высокое давление, слабый снег и похолодание ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться под влиянием узкого гребня повышенного атмосферного давления, который с запада и с востока сжат циклонами. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, в начале дня местами пройдет слабый снег, далее без существенных осадков. Минус 4 - минус 6 в Москве, минус 3 - минус 8 по области. Такие температуры будут наблюдаться в первой половине дня, далее к вечеру будет постепенно холодать", - рассказал Леус.По его словам, ожидается северо-западный ветер, 2-7 метров в секунду. Давление растет, к вечеру заметно превысит норму - 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201225/sneg-1590988136.html

москва

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михаил леус, погода, центр "фобос", москва