https://ria.ru/20201227/podzhog-1591088727.html

В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T06:12

2020-12-27T06:12

2020-12-27T06:12

сирия

ливан

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется."Огонь распространился на все палатки", - отметил представитель УВКБ ООН Халед Каббара, добавив, что в лагере проживало 75 семей.Как сообщило ливанское национальное агентство NNA, между членом ливанской семьи и "сирийскими рабочими" произошла "ссора", после чего молодые люди из ливанской семьи подожгли ряд палаток беженцев. Отмечается, что на место прибыли сотрудники ливанской гражданской обороны, для восстановления порядка задействованы армия и полиция.В ноябре порядка 270 сирийских семьей покинули город Бшерре на севере Ливана после того, как выходец из САР застрелил ливанца. МИД Сирии выразил соболезнования семье убитого ливанца и обратился к Бейруту с просьбой не допустить ущемления прав находящихся в стране сирийских беженцев в связи с этим инцидентом.На территории Ливана проживает около 1,5 миллиона сирийских беженцев, большая часть которых проживает в лагерях в долине Бекаа и в районе Аккар на севере страны. Организация ЮНИСЕФ ранее заявила, что более 90% сирийских семей проживает за чертой бедности. Ливанские власти неоднократно призывали международное сообщество оказать помощь в достойном возвращении сирийцев домой. Сирийские власти при поддержке РФ провели в ноябре в Дамаске первую международную конференцию по возвращению беженцев в САР, однако западные страны проигнорировали эту инициативу.

https://ria.ru/20201210/vzryv-1588622223.html

https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, ливан, в мире