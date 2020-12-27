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В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T06:12
2020-12-27T06:12
сирия
ливан
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется."Огонь распространился на все палатки", - отметил представитель УВКБ ООН Халед Каббара, добавив, что в лагере проживало 75 семей.Как сообщило ливанское национальное агентство NNA, между членом ливанской семьи и "сирийскими рабочими" произошла "ссора", после чего молодые люди из ливанской семьи подожгли ряд палаток беженцев. Отмечается, что на место прибыли сотрудники ливанской гражданской обороны, для восстановления порядка задействованы армия и полиция.В ноябре порядка 270 сирийских семьей покинули город Бшерре на севере Ливана после того, как выходец из САР застрелил ливанца. МИД Сирии выразил соболезнования семье убитого ливанца и обратился к Бейруту с просьбой не допустить ущемления прав находящихся в стране сирийских беженцев в связи с этим инцидентом.На территории Ливана проживает около 1,5 миллиона сирийских беженцев, большая часть которых проживает в лагерях в долине Бекаа и в районе Аккар на севере страны. Организация ЮНИСЕФ ранее заявила, что более 90% сирийских семей проживает за чертой бедности. Ливанские власти неоднократно призывали международное сообщество оказать помощь в достойном возвращении сирийцев домой. Сирийские власти при поддержке РФ провели в ноябре в Дамаске первую международную конференцию по возвращению беженцев в САР, однако западные страны проигнорировали эту инициативу.
https://ria.ru/20201210/vzryv-1588622223.html
https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
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сирия, ливан, в мире

В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

06:12 27.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛагерь сирийских беженцев в Ливане
Лагерь сирийских беженцев в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.
По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется.
"Огонь распространился на все палатки", - отметил представитель УВКБ ООН Халед Каббара, добавив, что в лагере проживало 75 семей.
Как сообщило ливанское национальное агентство NNA, между членом ливанской семьи и "сирийскими рабочими" произошла "ссора", после чего молодые люди из ливанской семьи подожгли ряд палаток беженцев. Отмечается, что на место прибыли сотрудники ливанской гражданской обороны, для восстановления порядка задействованы армия и полиция.
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На территории Ливана проживает около 1,5 миллиона сирийских беженцев, большая часть которых проживает в лагерях в долине Бекаа и в районе Аккар на севере страны. Организация ЮНИСЕФ ранее заявила, что более 90% сирийских семей проживает за чертой бедности. Ливанские власти неоднократно призывали международное сообщество оказать помощь в достойном возвращении сирийцев домой. Сирийские власти при поддержке РФ провели в ноябре в Дамаске первую международную конференцию по возвращению беженцев в САР, однако западные страны проигнорировали эту инициативу.
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