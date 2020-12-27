https://ria.ru/20201227/novogodnee-nastroenie-v-moskovskom-metro-pustili-tematicheskiy-poezd-1591137821.html
Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд. Его вагоны украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.
2020-12-27T18:22
2020-12-27T18:22
2020-12-27T18:22
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Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд. Его вагоны украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.
2020-12-27T18:22
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Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд. Его вагоны украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.
2020-12-27T18:22
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PT1M00S
Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд. Его вагоны украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.