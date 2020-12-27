https://ria.ru/20201227/nogot-1591089871.html

Женщина едва не умерла из-за накладного ногтя

Женщина едва не умерла из-за накладного ногтя

Жительница Великобритании едва не умерла от заражения крови после того, как случайно оторвала накладной ноготь и повредила палец, об этом сообщает таблоид The... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T07:25

2020-12-27T07:25

2020-12-27T07:25

великобритания

в мире

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании едва не умерла от заражения крови после того, как случайно оторвала накладной ноготь и повредила палец, об этом сообщает таблоид The Daily Mail.Бет Браун случайно повредила палец, когда ухаживала за своей лошадью, после этого она лишь промыла рану, не придав произошедшему значение. Через несколько дней палец 56-летней женщины покраснел и начал пульсировать, при этом врач, к которому она обратилась, лишь назначил антибиотики.Однако палец продолжал тревожить Браун, а попытки врача вскрыть рану не увенчались успехом. В результате у женщины развился сепсис, ее срочно госпитализировали и провели экстренную операцию по очистке раны.Браун провела в больнице три недели, все это время она была под капельницей с антибиотиками. Из-за распространения инфекции врачи были вынуждены взять биопсию из кости ее пальца, чтобы предупредить возможное развитие остеомиелита.По словам женщины, она никогда не думала, что такой малозначительный инцидент может привести к столь серьезным последствиям. "Меня предупредили, что если бы я оказалась в больнице позже, то могла умереть", - отметила Браун.Также она предупредила об опасности использования накладных ногтей."Теперь, когда я вижу женщин с очень длинными накладными ногтями, мне хочется попросить их снять это. Они так непрактичны и даже опасны. Мое тщеславие с ногтями едва не стоило мне пальца — и жизни", - заключила женщина.

https://ria.ru/20200715/1574362255.html

https://ria.ru/20200507/1571128947.html

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