https://ria.ru/20201227/makhinatsiya-1591090505.html

В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T07:53

2020-12-27T07:53

2020-12-27T09:44

распространение нового коронавируса

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам. Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора штата."Это — нарушение плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых", — говорится в заявлении.Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией штата в расследовании.В декабре регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для экстренного использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе. Разрешение на использование получила также вакцина компании Moderna.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 106 тысяч, скончались 1223 человека, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 105 906 новых случаев заражения COVID-19. На прошлой неделе Университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 18,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 330 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590577777.html

https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html

нью-йорк (штат)

сша

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нью-йорк (штат), сша, в мире