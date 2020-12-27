https://ria.ru/20201227/lovushki-1590795013.html
Под присмотром "Филина": в Карелии фотоловушки будут фиксировать свалки
Под присмотром "Филина": в Карелии фотоловушки будут фиксировать свалки
В Карелии начали борьбу с незаконными свалками с помощью фотоловушек. Компактное устройство будет фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T08:00
2020-12-27T08:00
2020-12-27T12:51
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Карелии начали борьбу с незаконными свалками с помощью фотоловушек. Компактное устройство будет фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не предназначенных для этого местах. Фотоловушки готовы фиксировать нарушителей и днем и ночью. А всю информацию устройство будет передавать в онлайн-режиме в дежурную часть ГКУ РК "Карелприрода", сообщается на официальном сайте республики.Первая партия ловушек из десяти штук будет установлена в самых проблемных местах — там, где чаще всего появляются незаконные свалки."Это постоянно растущие несанкционированные свалки, а также захламленные контейнерные площадки, куда часто выбрасывают строительный и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам (ТКО)", — сообщается на официальном сайте Республики Карелии.К преимуществам фотоловушек относится их мобильность — устройство можно без труда перемещать с места на место. Также прибор можно размещать высоко на деревьях для максимально широкого угла обзора.В Карелии будут использовать модель "Филин 800", она оснащена тремя тепловизорами (датчиками движения) и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. Фотоловушки неприхотливы в эксплуатации, они способны автономно работать до шести месяцев. А для работы в непогоду "Филин 800" оснащен водонепроницаемым корпусом."Высокое качество изображения позволяет идентифицировать лица нарушителей и номера их автомобилей. Таким образом, инспекторы ГКУ РК "Карелприрода" смогут установить лицо, нарушившее природоохранное законодательство", — сообщается на официальном портале Республики Карелии.Власти региона напоминают, что тем, кто организует незаконные свалки, грозит административная ответственность в виде штрафа.
https://ria.ru/20201116/zapovednik-1584538872.html
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россия, хорошие новости, республика карелия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Карелии начали борьбу с незаконными свалками с помощью фотоловушек. Компактное устройство будет фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не предназначенных для этого местах. Фотоловушки готовы фиксировать нарушителей и днем и ночью. А всю информацию устройство будет передавать в онлайн-режиме в дежурную часть ГКУ РК "Карелприрода", сообщается на официальном сайте республики.
Первая партия ловушек из десяти штук будет установлена в самых проблемных местах — там, где чаще всего появляются незаконные свалки.
"Это постоянно растущие несанкционированные свалки, а также захламленные контейнерные площадки, куда часто выбрасывают строительный и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам (ТКО)", — сообщается на официальном сайте Республики Карелии.
К преимуществам фотоловушек относится их мобильность — устройство можно без труда перемещать с места на место. Также прибор можно размещать высоко на деревьях для максимально широкого угла обзора.
В Карелии будут использовать модель "Филин 800", она оснащена тремя тепловизорами (датчиками движения) и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. Фотоловушки неприхотливы в эксплуатации, они способны автономно работать до шести месяцев. А для работы в непогоду "Филин 800" оснащен водонепроницаемым корпусом.
"Высокое качество изображения позволяет идентифицировать лица нарушителей и номера их автомобилей. Таким образом, инспекторы ГКУ РК "Карелприрода" смогут установить лицо, нарушившее природоохранное законодательство", — сообщается на официальном портале Республики Карелии.
Власти региона напоминают, что тем, кто организует незаконные свалки, грозит административная ответственность в виде штрафа.