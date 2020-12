https://ria.ru/20201227/kurez-1591108131.html

Выбор РИА Новости: главные курьезы 2020 года

27.12.2020

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Уходящий год был крайне непростым из-за пандемии коронавируса, но все же он принес и немало поводов для улыбок. Среди курьезов, которыми запомнится 2020 год - забавные ситуации, в которые попадали участники избирательной кампании в США, пранк Вована и Лексуса, жертвой которого пал актер Хоакин Феникс, и попавший в украинский учебник истории Киану Ривз.Насмешили СМИ и соцсети ухищрения, к которым прибегали в разных странах, чтобы выбраться из дома в нарушение карантинного режима, и конфузы, связанные с неготовностью соблюдать дресс-код на удаленке. Оставил свой след уходящий год и в лексике - английский язык обогатился глаголом to Meghan Markl и существительным covidiot.Удаленка-стайлУдаленный формат работы и учебы, повсеместно действовавший в пандемию и сохраняющийся до сих пор во многих странах, повлиял и на рабочий дресс-код. Проведение совещаний, планерок и брифингов онлайн позволило многим расслабиться и не следовать деловому стилю одежды полностью. Из-за этого в курьезную ситуацию попал репортер ABC News Уилл Рив, который вышел в эфир шоу Good Morning America без брюк, надев только верхнюю часть костюма.При этом тема, которую он освещал, была довольно серьезной - он рассказывал о доставке лекарств аптекам. Рив сам настраивал камеру, и, видимо, ошибся в расчетах, выстраивая кадр - он явно не рассчитывал, что зрители заметят отсутствие брюк, полагая, что ниже пояса он будет прикрыт бегущей строкой. Поначалу все было и так было, но позже телеканал вывел на экран его одновременно с ведущими в студии, чуть изменив ракурс, и зрители увидели больше, чем рассчитывал репортер.Это вызвало волну шуток в Twitter, на что Рив отреагировал с юмором, посетовав, что оператором на ТВ его не скоро возьмут. Он также заверил всех, что на нем были шорты, а не нижнее белье и объяснил, что хотел сэкономить времяПохожая история произошла с депутатом Европарламента от Ирландии Люком Фланаганом, правда, его аудитория была значительно меньше. С момента распространения коронавируса европейские депутаты участвуют в мероприятиях исключительно по видеосвязи. Однажды в официальном эфире ЕП транслировалась одна из таких встреч комитета по вопросам сельского хозяйства. Когда слово было предоставлено Фланагану, участники встречи и другие зрители могли увидеть, что парламентарий сидит на неразобранной кровати в рубашке, но без штанов. Во время своего двухминутного выступления он не переставал почесывать голые ноги.Судя по всему, парламентарий также не рассчитал ракурс, с которого его будет снимать камера. Комментируя инцидент для газеты Irish Times, Фланаган отметил, что за две минуты до начала видеоконференции поменял футболку на рубашку, чтобы "выглядеть респектабельней". Он также заявил, что не придает большого значения случившемуся.Погулять на самоизоляцииОграничения, с которыми пришлось столкнуться людям по всему миру во время пандемии, для многих стали непростым испытанием, в особенности - режим самоизоляции или карантин, которые в разное время вводились и до сих пор продолжают вводиться в разных странах. Поскольку владельцам собак во время самоизоляции был разрешен выгул питомцев, кое-где начали сдавать собак в аренду, например, в России и на Украине.Некоторые жители Испании додумались выходить на улицы в маскарадных костюмах - чтобы их было сложнее опознать. А вот один из жителей Великобритании притворялся кустом, чтобы выходить из дома. Пара из британского города Стивенидж сняла своего соседа, который надел зеленый маскировочный костюм и вышел на улицу.На видео, которым они поделились в TikTok, можно увидеть человека, который двигается перебежками, совершает прыжки, кувырки, ползет и замирает. Пара выложила несколько роликов, на одном из которых "куст" возвращается домой с пакетом - видимо, таким образом британец добирался до магазина.Попугаи-сквернословыЦелую группу попугаев жако пришлось прятать от посетителей в зоопарке Линкольншира на востоке Великобритании, из-за вызывающего поведения: пернатые матерились и смеялись. В августе пятерых новых попугаев, поступивших в зоопарк, отправили вместе на карантин. Тогда и выяснилось, что все пятеро знакомы с матерной лексикой.Поначалу это позабавило сотрудников зоопарка, которые услышав от жако ругательства, начинали смеяться. Попугаи с воодушевлением реагировали на смех и сквернословили еще усерднее, но потом в какой-то момент одобрение людей перестало требоваться пернатым."Они научились материться и смеяться, и когда один ругался, второй начинал смеяться. И вдруг это стало походить на клуб пожилых рабочих, где все матерятся и смеются", - рассказал Linkolnshire Live руководитель зоопарка Стив Николс.Когда попугаи "вышли в люди", они довольно быстро обматерили посетителей зоопарка. Обеспокоившись, что неподходящую лексику могут услышать дети, сотрудники зоопарка убрали жако-матершинников в недоступный публике вольер. В будущем попугаев планируют рассадить в разные части зоопарка, сотрудники которого надеются, что птицы научатся приличным словам от других пернатых.Посмейся как ДжокерРоссийские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), на счету которых немало разыгранных политиков и звезд, пообщались и с голливудским актером Хоакином Фениксом, исполнившим роль Джокера в одноименном фильме. Они поговорили с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте, соответствующая видеозапись была выложена на канале пранкеров в YouTube.Как рассказал РИА Новости Кузнецов, роль Греты исполнила знакомая пранкеров, пожелавшая остаться неизвестной, от имени папы говорил Алексей Столяров. К разговору с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара."Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми... Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен", - рассказала актеру "Грета".Феникс заверил активистку, что они с Руни готовы оказать любую возможную помощь. В ответ она рассказала актеру, что хотела бы сняться в продолжении "Джокера". Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел решат снимать. "Тунберг" также попросила Феникса рассмеяться как его герой Джокер, чтобы ей потом завидовали все друзья."Это непросто. Я уж и забыл, как это делается", - сказал актер, но после уговоров все же рассмеялся."Папа" Греты попытался повторить смех героя Хоакина, но она заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы."О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули... Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", - после небольшой паузы догадался актер.Он поблагодарил пранкеров, отметив, что теперь, "возможно, он будет заикаться".Надоело жить в FuckingВсемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов."Решение уже принял местный совет", - заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу oe24.Деревня получит новое название с 1 января 2021 года. По её словам, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, не сообщила иных деталей.Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня, название которой на английском звучит как ругательство, привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за этого её даже заделали в бетон и приварили.Местный совет решил дать деревне название Fugging.Киану Ривз и всемирная историяИзображение американского актера Киану Ривза обнаружилось в украинском учебнике "Всемирной истории" за 10 класс на известной фотографии Обед на небоскребе". Оригинальная фотография была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отфотошопленной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз.Как пояснили создатели учебника, это было сделано специально для того, чтобы привлечь внимание учеников"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - заявил автор учебника Игорь Щупак в комментарии, размещенном на его странице в Facebook.Он отметил, что уже была похожая ситуация. В частности, по его словам, в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь" и, как утверждает автор, никто из читателей этого не заметил."Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров", - отметил Щупак.Автор учебника отметил, что пытается привлечь внимание учеников к истории использованием разных мемов, исторических анекдотов, и структурируя информацию так, чтобы она легче воспринималась. При этом, по его словам, первым Ривза на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в 2019 году."Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и "противоречивые детали" среди иллюстраций к учебнику "Всемирная история" для 10 класса. Интересно? - Надеюсь!" - отметил Щупак.Американские выборыНемало поводов для дискуссий, мемов и шуток дала американская избирательная кампания. На одном из этапов избирательной кампании всеобщее внимание привлекла муха, усевшаяся на аккуратную белоснежную прическу действующего вице-президента США от Республиканской партии Майка Пенса во время его дебатов с кандидатом демократов в вице-президенты Камалой Харрис.Во время дискуссии муха приземлилась на голову Пенсу и пробыла там пару минут, прежде чем улететь, но за это время она успела стать звездой СМИ и соцсетей. Видео с мухой выложили многие американские и зарубежные СМИ, а обычная, казалось бы, ситуация, породила многочисленные мемы, шутки и карикатуры.Так, на одной из "фотожаб" дающая интервью муха "жалуется", что "не смогла больше выносить его вранье", на другой сам Пенс изображен с мухобойкой, а на одной из карикатур изображен Трамп, который управляет мухой через пульт дистанционного управления и дает через наушники указание Пенсу чаще перебивать оппонента.Немало развлек всех, кто следил за кампанией, и действующий американский президент Дональд Трамп, который в ходе своих встреч со сторонниками неоднократно исполнял один и тот же танец под песню группы Village People YMCA. Композицию, которую называют одним из гимнов ЛГБТ-движения, в соцсетях теперь также окрестили предвыборной песней кандидата Трампа.В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро даже заявил, что движения президента США Дональда Трампа на встречах со сторонниками копируют экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса с его сторонниками. Экс-президент Венесуэлы Чавес не был известен любовью к танцам, однако неоднократно пританцовывал на публичных мероприятиях движения из национального танце меренге.В забавные ситуации попадал и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Так, в марте на радостях от победы в праймериз он перепутал своих жену и сестру во время выступления в Калифорнии на митинге перед сторонниками."Вот моя жена, вот моя сестра! Извините, они поменялись местами, вот моя жена, а вот сестра", - заявил Байден с восторгом, показывая на женщин, которые стояли слева и справа от него.Ранее Байден не раз допускал ошибки в ходе публичных мероприятий, в частности, путал названия штатов, в которых он находился в тот момент или дни недели. Его оговорки или заминки во время выступлений регулярно становились объектом насмешек действующего президента Дональда Трампа, которого Байден однажды назвал Джорджем, вероятно, перепутав с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем.Без отрыва от работыДепутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.В ходе заседания во вторник Володин раскритиковал депутатов за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов, в том числе об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. На пленарном заседании в среду депутат Игорь Моляков ("Справедливая Россия") поднял вопрос об обстоятельствах, из-за которых депутаты могут отсутствовать в зале во время заседаний."Я заметил, что здесь имеются места, скажем так, для размышлений. И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводите трансляцию и туда. Когда депутат увидит, что важный вопрос, о горячем питании, он сможет быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию в эти места", - предложил Моляков.В ответ на предложение депутата слово попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он в шутку предложил выдавать депутатам еще в начале их работы слуховые аппараты, однако отметил, что Моляков в чем-то прав."Насколько я знаю, в буфете работает трансляция. Может быть, в туалетах нет? Давайте туда вынесем. Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение и у всех будет аппаратура мощная, и чем-то другим будут заниматься и в то же время слушать, и голосовать, и делать. Потому что когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право, конечно. Тем не менее, если кто-то плохо слышит, может подумать о смене места работы", - сказал Жириновский.Меганмарклить из самоуваженияБританский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, в начале года объявившие отказаться от привилегий членов королевской семьи и зарабатывать самостоятельно, подарили британца новое слово "мегзит", - по аналогии с Brexit - обозначающее их отход от исполнения королевских обязанностей.Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.После само имя Меган Маркл стало глаголом - to Meghan Markl теперь обозначает ценить себя и свое здоровье настолько, чтобы выйти из ситуации/помещения, где тебе не рады. Британское издание The Guardian даже назвало глагол "меганмарклить" одой самоуважению.Слова годаОксфордский словарь английского языка, традиционно выбирающий слово года, в уходящем 2020 указал сразу несколько словоформ.Основными событиями, повлиявшими на лексикон людей во всем мире, стали экологические катастрофы, социальные и политические процессы, а также пандемия коронавируса, следует из сообщения британского словаря.По мнению лингвистов, выбрать какое-то одно слово, которое бы определило целый год, невозможно. Однако лидирующим по частоте употребления стало слово "коронавирус" и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).В англоязычном обществе также стало популярным новое слово covidiot, созданное из COVID и idiot, и относящееся к людям, отрицающим наличие пандемии коронавируса в мире и нарушающим меры безопасности.Новые именаРеалии этого года оказали влияние не только на словоупотребление, но на имена, которые получали новорожденные. Так, в индийском штате Уттар Прадеш девочку назвали Короной - в честь коронавируса.Как рассказал журналистам дядя ребенка Нитеш Трипати, которого цитирует издание Dessan Herald, хотя вирус, несомненно, очень опасен, он, тем не менее, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек.Еще более оригинальное, но соответствующее духу времени имя досталось новорожденному мальчику в той же Индии. Как писало издание The Mirror, родители решили назвать новорожденного сына Санитайзером, чтобы не забыть об этом сложном времени и о том, что это средство помогает спастись от инфекции.Связанные с пандемией имена давали не только детям, но и питомцам зоопарков. Так, малыша лемура, появившемуся на свет в сафари-парке Краснодара в период карантина по коронавирусу, дали имя Ковид, а жирафа, который родился в сафари-парке на Бали в период пандемии, назвали Корона.Одно тире можноНеобычным именем назвали ребенка американский предприниматель Илон Маск и его подруга певица Граймс. Мальчика нарекли X Æ A-12."Х -неизвестная переменная. Æ - то, как я по-эльфийски пишу любовь и/или искусственный интеллект. А-12 (самолет-разведчик - ред.) = предтеча SR-17 (наш любимый самолет). Никакого оружия, никакой обороны, только скорость. Отлично показывает себя в бою, но мирный. Плюсом к этому, A = Archangel, моя любимая песня", - написала Граймс в Twitter.Маск скорректировал сообщение своей подруги, отметив, что самолет правильно называется SR-71, а не SR-17. Также он разместил фотографию самолета Lockheed A-12, подписав ее как Archangel-12 (Архангел-12). Позже стало известно, что паре пришлось скорректировать имя из-за калифорнийских законов."Вы изменили имя ребенка из-за калифорнийских законов? Каково новое имя малыша?", - спросил певицу один из подписчиков в Instagram."X Æ A-Xii", - ответила Граймс, отметив, что "выглядит, честно говоря, даже лучше".Певица пояснила, что заменить 12 на римские цифры в имени пришлось из-за законов Калифорнии."Одно тире разрешается", - добавила Граймс.Выкупить вождяОтличился в уходящем году нью-йоркский художник Дэвид Датуна, который заявил, что хочет построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе художника, смысл арт-объекта Датуна объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Он полагает, что американцы устали от политики агрессивного капитализма, а Ленин и его мавзолей - наиболее яркие символы перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок.Художник планирует не только построить копию Мавзолея, но и выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов."Россия - уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", - цитирует пресс-служба слова Датуны.В сентябре на эти цели художник, как он сам рассказал РИА Новости, сумел собрать более 50 миллионов долларов. Датуна также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.В КПРФ предложение не оценили, назвав эту идею издевательством над святыней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

