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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T20:27
2020-12-27T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов

20:27 27.12.2020
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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