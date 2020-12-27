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https://ria.ru/20201227/goroskop-1590984942.html
Астролог объяснила, как знаки зодиака влияют на чувство юмора
Астролог объяснила, как знаки зодиака влияют на чувство юмора
Писательница из Калифорнии (США) и эксперт по астрологии Молли Гивен назвала знаки зодиака, у представителей которых лучше остальных развито чувство юмора,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T06:51
2020-12-27T06:51
гороскоп
калифорния
сша
культура
астрология
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Писательница из Калифорнии (США) и эксперт по астрологии Молли Гивен назвала знаки зодиака, у представителей которых лучше остальных развито чувство юмора, сообщает YourTango. Рожденные в знаке Весов — самый коммуникабельные, а также прирожденные артисты. Поэтому неудивительно, что они оказались на первом месте в списке Молли Гивен. Весы идут на все, чтобы рассмешить собеседника. Например, пошло пошутить или совершить какую-нибудь глупость.Стрельцы, по словам писательницы, любят смешить тех, с кем находятся рядом. Что интересно, представители этого знака, с легкостью могут превратить скучную историю в веселую и увлекательную байку. Они также всегда найдут способ, чтобы сделать ситуацию, в которую они вовлечены, похожей на сцену из комедии. Близнецы обожают рассказывать анекдоты и будут первыми на вечеринке, кто захочет поделиться ими с друзьями. Этому знаку свойственно иногда подшучивать над другими людьми, но никогда в злой или жестокой форме. Близнецы просто хотят научить окружающих смеяться над собой. Юмор Скорпиона может показаться резким, по сравнению с остальными, если хорошо не знать представителей этого знака зодиака. Однако, кто ближе знакомится со Скорпионами, понимает, что их агрессивные шутки на самом деле смешные и со смыслом.Девы — короли или королевы сарказма. Любую неприятную ситуацию, происходящую в их жизни, они превращают в забавный анекдот, который потом рассказывают друзьям и близким. Представители этого знака не бояться того, что о них думают в данный момент. Для них юмор — способ пережить сложности в жизни. У Овнов глуповатое, но искреннее чувство юмора. Представители этого знака забавны прежде всего потому, что проявляют юмор не через слова, а с помощью языка тела и действия. Как правило, люди находят это качество Овнов смешным. Многим приятно общаться с ними.
https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html
https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html
https://ria.ru/20201220/goroskop-1589955651.html
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гороскоп, калифорния, сша, астрология

Астролог объяснила, как знаки зодиака влияют на чувство юмора

06:51 27.12.2020
 
© Depositphotos / PressmasterДрузья общаются в кафе
Друзья общаются в кафе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Depositphotos / Pressmaster
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Писательница из Калифорнии (США) и эксперт по астрологии Молли Гивен назвала знаки зодиака, у представителей которых лучше остальных развито чувство юмора, сообщает YourTango.
Рожденные в знаке Весов — самый коммуникабельные, а также прирожденные артисты. Поэтому неудивительно, что они оказались на первом месте в списке Молли Гивен. Весы идут на все, чтобы рассмешить собеседника. Например, пошло пошутить или совершить какую-нибудь глупость.
Стрельцы, по словам писательницы, любят смешить тех, с кем находятся рядом. Что интересно, представители этого знака, с легкостью могут превратить скучную историю в веселую и увлекательную байку. Они также всегда найдут способ, чтобы сделать ситуацию, в которую они вовлечены, похожей на сцену из комедии.
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Юмор Скорпиона может показаться резким, по сравнению с остальными, если хорошо не знать представителей этого знака зодиака. Однако, кто ближе знакомится со Скорпионами, понимает, что их агрессивные шутки на самом деле смешные и со смыслом.
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У Овнов глуповатое, но искреннее чувство юмора. Представители этого знака забавны прежде всего потому, что проявляют юмор не через слова, а с помощью языка тела и действия. Как правило, люди находят это качество Овнов смешным. Многим приятно общаться с ними.
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