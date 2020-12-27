https://ria.ru/20201227/garazh-1591077470.html

Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн

Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн

Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T04:11

2020-12-27T04:11

2020-12-27T04:11

культура

новости культуры

музеи

гараж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576984310_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_994531bbab10880491968237a3f806f3.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. В виртуальной панораме выставки представлено более 70 произведений с краткими справками о художниках и видеоэкскурсии.Изображение сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с ведущим подкаста "Чай с психологом" Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ-участников. Двухчастный рассказ старшего экскурсовода музея Антона Дворцева состоит из обзора всей Триеннале и коротких интервью с пятью художниками. В первой серии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов."Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов “Гаража”, направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает Триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру", — прокомментировал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.

https://ria.ru/20201119/vkhutemas-1585380381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, гараж