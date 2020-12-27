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Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн
Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн
Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T04:11
2020-12-27T04:11
2020-12-27T04:11
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. В виртуальной панораме выставки представлено более 70 произведений с краткими справками о художниках и видеоэкскурсии.Изображение сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с ведущим подкаста "Чай с психологом" Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ-участников. Двухчастный рассказ старшего экскурсовода музея Антона Дворцева состоит из обзора всей Триеннале и коротких интервью с пятью художниками. В первой серии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов."Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов “Гаража”, направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает Триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру", — прокомментировал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.
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новости культуры, музеи, гараж
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости
. Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить
онлайн.
В виртуальной панораме выставки представлено более 70 произведений с краткими справками о художниках и видеоэкскурсии.
Изображение сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с ведущим подкаста "Чай с психологом" Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ-участников.
Двухчастный рассказ старшего экскурсовода музея Антона Дворцева состоит из обзора всей Триеннале и коротких интервью с пятью художниками.
В первой серии
о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов.
"Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов “Гаража”, направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает Триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру", — прокомментировал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.