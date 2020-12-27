Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201227/garazh-1591077470.html
Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн
Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн
Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T04:11
2020-12-27T04:11
культура
новости культуры
музеи
гараж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576984310_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_994531bbab10880491968237a3f806f3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн. В виртуальной панораме выставки представлено более 70 произведений с краткими справками о художниках и видеоэкскурсии.Изображение сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с ведущим подкаста "Чай с психологом" Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ-участников. Двухчастный рассказ старшего экскурсовода музея Антона Дворцева состоит из обзора всей Триеннале и коротких интервью с пятью художниками. В первой серии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов."Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов “Гаража”, направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает Триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру", — прокомментировал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.
https://ria.ru/20201119/vkhutemas-1585380381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576984310_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_33eb5a709dbccbfbad4c54fb10b16cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, гараж

Выставку "Красивая ночь всех людей" в "Гараже" можно увидеть онлайн

04:11 27.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТриеннале современного искусства в музее "Гараж"
Триеннале современного искусства в музее Гараж - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музей "Гараж" оцифровал экспозицию 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Теперь ее можно посетить онлайн.
В виртуальной панораме выставки представлено более 70 произведений с краткими справками о художниках и видеоэкскурсии.
Изображение сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива "Гаража" Саша Обухова обсуждает с ведущим подкаста "Чай с психологом" Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ-участников.
Двухчастный рассказ старшего экскурсовода музея Антона Дворцева состоит из обзора всей Триеннале и коротких интервью с пятью художниками.
В первой серии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов.
"Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов “Гаража”, направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает Триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру", — прокомментировал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.
Зал полиграфического факультета на выставке ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 19:09Культура
Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе
 
КультураНовости культурыМузеиГараж
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В США расследуют махинацию с поставками вакцины от COVID-19
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния