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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201227/belorussiya-1591152369.html
Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного
Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного
Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T22:08
2020-12-27T22:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
польша
чехия
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 27 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".По данным телеканала, еще одному кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы, "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС". Военный сообщил об этом в Минск.Белорусский МИД уже отреагировал на оба инцидента."Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал", — добавили в эфире.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". В числе стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Ранее он со ссылкой на данные белорусских спецслужб заявил, что Варшава просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил польскую сторону в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html
https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html
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александр лукашенко, нато, польша, чехия, белоруссия, сша, в мире

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного

22:08 27.12.2020 (обновлено: 22:37 27.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassyЗдание посольства Белоруссии в Польше
Здание посольства Белоруссии в Польше - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassy
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МИНСК, 27 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

"В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве", — заявили в эфире.

По данным телеканала, еще одному кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы, "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС". Военный сообщил об этом в Минск.
Белорусский МИД уже отреагировал на оба инцидента.
"Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал", — добавили в эфире.
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В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". В числе стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Ранее он со ссылкой на данные белорусских спецслужб заявил, что Варшава просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил польскую сторону в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОПольшаЧехияБелоруссияСШАВ мире
 
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