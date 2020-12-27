https://ria.ru/20201227/belorussiya-1591152369.html

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного

Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T22:08

2020-12-27T22:08

2020-12-27T22:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

нато

польша

чехия

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 27 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".По данным телеканала, еще одному кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы, "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС". Военный сообщил об этом в Минск.Белорусский МИД уже отреагировал на оба инцидента."Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал", — добавили в эфире.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". В числе стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Ранее он со ссылкой на данные белорусских спецслужб заявил, что Варшава просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил польскую сторону в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html

https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html

польша

чехия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, нато, польша, чехия, белоруссия, сша, в мире