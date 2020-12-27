https://ria.ru/20201227/alkogol-1590955541.html

Напиться в коронавирус. Существует ли безопасная доза алкоголя

Напиться в коронавирус. Существует ли безопасная доза алкоголя

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: перед вакцинацией от коронавируса минимум две недели нельзя принимать алкоголь. Позднее директор... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T08:00

2020-12-27T08:00

2020-12-27T08:00

наука

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

александр гинцбург

биология

анна попова

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сша

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: перед вакцинацией от коронавируса минимум две недели нельзя принимать алкоголь. Позднее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил: достаточно трех дней. Ученые установили — спиртное снижает иммунитет. О том, каких правил стоит придерживаться при употреблении горячительного в условиях пандемии, — в материале РИА Новости. Проспиртованный иммунитетМногочисленные исследования и обзоры показывают: алкоголь негативно влияет на естественную защиту организма. Эффект, как правило, отложенный и зависит от дозы. Ученые Мэрилендского университета (США) провели эксперимент: здоровые молодые добровольцы (средний возраст — 27 лет) выпивали подряд пять 50-граммовых стопок водки, а затем трижды сдавали кровь — через 20 минут, два и пять часов.Как выяснилось, алкоголь сразу провоцирует обширный иммунный ответ. Однако уже через пару часов уровень лейкоцитов (именно они играют основную роль в естественной защите от внутренних и внешних патогенов) существенно снижается. Спустя пять часов в крови падает количество натуральных киллеров (иммунных клеток, которые уничтожают инфицированные) и повышается концентрация белков цитокинов. Это, скорее всего, говорит об ослаблении иммунной системы. Как отмечают российские ученые, этанол способен модулировать функции моноцитов — незрелых клеток врожденного иммунитета, циркулирующих в крови. В норме при инфицировании организма они направляются к очагу воспаления, производят цитокины и участвуют в фагоцитозе — то есть поедают болезнетворные бактерии. Однако если в крови много алкоголя, то моноциты, попав в ткани, вырабатывают значительно меньше противовоспалительных белков. А значит, иммунная система действует не так эффективно. Дозированные результатыВпрочем, несколько старых публикаций показывают, что алкоголь в небольших дозах либо вообще никак не влияет на иммунитет, либо, наоборот, приводит его в режим повышенной готовности и снижает риск заражения. Правда, эти результаты получены в экспериментах на крысах. Ученые вводили грызунам этанол в высоких дозах, а их сородичам из другой группы — в количествах в два раза меньше. Концентрация белков в сыворотке крови "очень пьяных" животных говорила о подавлении иммунной системы. У тех же, кто получил мало алкоголя, такого не было. В другом эксперименте исследователи несколько дней подряд поили самцов крыс водой с небольшим количеством этанола. При заражении микобактериями, вызывающими туберкулез, Т-клеточный иммунный ответ у них оказался более эффективным, чем у животных из контрольной группы, не принимавшей алкоголь. К похожим выводам пришли японские ученые: они выяснили, что трезвенники болеют простудой и ОРВИ чаще, чем люди, пьющие редко и понемногу — до 35 граммов спиртного в день. Однако здесь есть два нюанса. Во-первых, данные о количестве перенесенных заболеваний исследователи получили на основе анкет и не сверяли ответы с данными медицинских карт респондентов. Во-вторых, речь шла о корреляции между алкоголем и частотой инфицирования, а не о причинно-следственной связи. Тем более что, судя по исследованиям американских специалистов, такой связи вообще не существует. Изучив данные 4272 человек, они установили: умеренное употребление пива не имеет никакого отношения к риску заболеть простудой. Самый свежий эксперимент из этой области показывает: алкоголь, независимо от количества, ослабляет защиту организма. Иммунная система дает сбой у всех подопытных животных — и у тех, кто получал много этанола, и тех, кому доставались совсем небольшие дозы.Алкоголь и вакциныПо словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, употребление спиртного перед вакцинацией и сразу после нее, даже в умеренных количествах, может помешать выработке антител к новому коронавирусу. Опубликованных работ о влиянии алкоголя на формирование поствакцинального иммунитета к COVID-19 пока нет, но есть исследования взаимодействия этанола и других вакцин. В частности, в 2012 году шведские ученые показали: даже средние дозы уменьшают воспалительный ответ на вакцину от пневмококка. А австралийские и швейцарские специалисты пришли к выводу: у людей, злоупотребляющих спиртным, вакцинация не всегда дает ожидаемый эффект. Так, судя по американским научным данным, хронические алкоголики чаще болеют гепатитом B, поэтому им рекомендуют от него прививаться. Все бы ничего, но после вакцинации иммунитет у них вырабатывается более слабый, чем у трезвенников и малопьющих. В эксперименте биологов из Орегонского университета (США) макаки-резус несколько месяцев подряд ежедневно выпивали много воды, смешанной с этанолом. И продемонстрировали слабую иммунную реакцию на вакцину от оспы. Парадоксально, что после прививки самыми защищенными оказались обезьяны, изредка употреблявшие немного спиртного, а не их сородичи-трезвенники. Правда, неизвестно, давали ли животным этанол прямо перед вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения отмечает: безопасной дозы алкоголя не существует. И в условиях пандемии спиртным лучше не увлекаться. Даже если оставить за скобками влияние на иммунитет, этанол связан с высоким риском развития нескольких видов рака — например, груди, головы и шеи. Кроме того, алкоголь сгущает кровь, а среди частых осложнений COVID-19 — тромбоэмболия (закупорка важных кровеносных сосудов тромбом). Это усугубляет течение болезни и в целом представляет опасность для жизни.

https://ria.ru/20200525/1571966673.html

https://ria.ru/20201204/alcohol-1587694351.html

https://ria.ru/20200322/1568888034.html

https://ria.ru/20181229/1548907913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург, биология, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, алкоголь