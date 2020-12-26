https://ria.ru/20201226/zhurnal-1591019477.html

В Крыму рассказали об отправленном Зеленскому журнале украинской общины

В Крыму рассказали об отправленном Зеленскому журнале украинской общины

Журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня") был отправлен в офис президента Украины Владимира Зеленского, но реакции и отзывов на него со... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:16

2020-12-26T09:16

2020-12-26T09:22

анастасия гридчина

владимир зеленский

республика крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня") был отправлен в офис президента Украины Владимира Зеленского, но реакции и отзывов на него со стороны киевских властей получено не было, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Первый выпуск был отправлен в офис президента Украины.По ее словам, община в ближайшее время намерена повторно отправить журнал президенту Украины."Может быть в этот раз киевские политики наберутся смелости взглянуть правде в глаза и порадоваться за крымчан, которые счастливо живут на своей исторической родине в России", - сказала Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201225/volodin-1590901898.html

https://ria.ru/20201224/krym-1590758951.html

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, владимир зеленский, республика крым, украина