В Крыму рассказали об отправленном Зеленскому журнале украинской общины
09:16 26.12.2020 (обновлено: 09:22 26.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня") был отправлен в офис президента Украины Владимира Зеленского, но реакции и отзывов на него со стороны киевских властей получено не было, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Первый выпуск был отправлен в офис президента Украины.
"Мы достоверно знаем, что журнал дошел в офис президента, однако был проигнорирован. Никто не связался с нами и никаких отзывов о журнале мы не получали. Видимо киевским властям удобнее закрыть глаза и сделать вид, что ничего не получали, чем признать правду, что права украинцев, проживающих в Крыму соблюдается, а культура, благодаря поддержке государства, развивается", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, община в ближайшее время намерена повторно отправить журнал президенту Украины.
"Может быть в этот раз киевские политики наберутся смелости взглянуть правде в глаза и порадоваться за крымчан, которые счастливо живут на своей исторической родине в России", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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