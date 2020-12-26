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Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T22:33
2020-12-26T22:33
руслан бальбек
леонид кравчук
госдума рф
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
севастополь
оон
киев
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КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что заявление действующего главы государства Владимира Зеленского о гипотетической "большой войне", на которую "будут мобилизованы и мужчины, и женщины" - это "нормальный ответ патриота Украины".Зеленский ранее в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация". "Будем надеяться, что это невозможно - иначе будет большая война", на которую "все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", отметил он. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели "добавил очков"."Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе ... Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага … Это нормальный ответ патриота Украины", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление Зеленского.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201207/tupik-1588086504.html
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руслан бальбек, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, севастополь, оон, киев, в мире

Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации

22:33 26.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что заявление действующего главы государства Владимира Зеленского о гипотетической "большой войне", на которую "будут мобилизованы и мужчины, и женщины" - это "нормальный ответ патриота Украины".
Зеленский ранее в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация". "Будем надеяться, что это невозможно - иначе будет большая война", на которую "все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", отметил он. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели "добавил очков".
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"Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе ... Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага … Это нормальный ответ патриота Украины", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление Зеленского.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Руслан БальбекЛеонид КравчукГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваСевастопольООНКиевВ мире
 
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