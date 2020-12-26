https://ria.ru/20201226/zelenskiy-1591049509.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мобилизации, отметил, что лидер скорее получил со... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:14
2020-12-26T15:14
2020-12-26T15:14
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мобилизации, отметил, что лидер скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели "добавил очков".Ранее Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация"."Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент - единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать ... Так что, думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил", - заявил Бальбек.По мнению Бальбека он пропиарился на этой фразе: "Я брошу клич - и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы".
https://ria.ru/20201226/voyna-1591010306.html
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руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина