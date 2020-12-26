Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/yukos-1591038668.html
В Госдуме прокомментировали пояснение КС по международному арбитражу
В Госдуме прокомментировали пояснение КС по международному арбитражу
Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения гаагского арбитража, обязывающие Россию выплатить... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:56
2020-12-26T13:02
решение гаагского суда по делу юкоса
михаил емельянов (политик)
юкос
госдума рф
конституционный суд рф
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40702/66/407026604_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_772ecb0d0aeda716212f3b19e0e8a5c3.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения гаагского арбитража, обязывающие Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.КС вынес в пятницу определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами. При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ."С юридической точки зрения, конечно, на основе этого решения ЮКОСу ничего платить не надо, но здесь возникает большой вопрос с точки зрения признания этого нашего внутреннего решения международным сообществом. Оно может быть не принято, и тогда возникнет коллизия, которую нужно будет разрешать дипломатическим путем", - сказал Емельянов.Он отметил, что это решение следует из поправок, принятых в Конституцию РФ."Это элемент защиты суверенитета РФ в юридической сфере, то есть мы признаем только юрисдикцию наших судов. А международные суды - только в том случае, если они не противоречат конституции", - добавил Емельянов.Верховный суд Нидерландов в начале декабря отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, поданное в июне. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
https://ria.ru/20201204/yukos-1587662849.html
https://ria.ru/20200518/1571606777.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40702/66/407026604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897019a51de8fcb414c95eed65cc2a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
решение гаагского суда по делу юкоса, михаил емельянов (политик), юкос, госдума рф, конституционный суд рф, нидерланды

В Госдуме прокомментировали пояснение КС по международному арбитражу

12:56 26.12.2020 (обновлено: 13:02 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВход в здание нефтяной компании "ЮКОС"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения гаагского арбитража, обязывающие Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
КС вынес в пятницу определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами. При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ.
"С юридической точки зрения, конечно, на основе этого решения ЮКОСу ничего платить не надо, но здесь возникает большой вопрос с точки зрения признания этого нашего внутреннего решения международным сообществом. Оно может быть не принято, и тогда возникнет коллизия, которую нужно будет разрешать дипломатическим путем", - сказал Емельянов.
Он отметил, что это решение следует из поправок, принятых в Конституцию РФ.
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 13:36
Минюст прокомментировал решение суда в Нидерландах по делу ЮКОСа
"Это элемент защиты суверенитета РФ в юридической сфере, то есть мы признаем только юрисдикцию наших судов. А международные суды - только в том случае, если они не противоречат конституции", - добавил Емельянов.
Верховный суд Нидерландов в начале декабря отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, поданное в июне. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 12:13
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
 
Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаМихаил Емельянов (политик)ЮКОСГосдума РФКонституционный суд РФНидерланды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния