https://ria.ru/20201226/yukos-1591038668.html

В Госдуме прокомментировали пояснение КС по международному арбитражу

В Госдуме прокомментировали пояснение КС по международному арбитражу

Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения гаагского арбитража, обязывающие Россию выплатить... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:56

2020-12-26T12:56

2020-12-26T13:02

решение гаагского суда по делу юкоса

михаил емельянов (политик)

юкос

госдума рф

конституционный суд рф

нидерланды

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения гаагского арбитража, обязывающие Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.КС вынес в пятницу определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами. При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ."С юридической точки зрения, конечно, на основе этого решения ЮКОСу ничего платить не надо, но здесь возникает большой вопрос с точки зрения признания этого нашего внутреннего решения международным сообществом. Оно может быть не принято, и тогда возникнет коллизия, которую нужно будет разрешать дипломатическим путем", - сказал Емельянов.Он отметил, что это решение следует из поправок, принятых в Конституцию РФ."Это элемент защиты суверенитета РФ в юридической сфере, то есть мы признаем только юрисдикцию наших судов. А международные суды - только в том случае, если они не противоречат конституции", - добавил Емельянов.Верховный суд Нидерландов в начале декабря отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, поданное в июне. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.

https://ria.ru/20201204/yukos-1587662849.html

https://ria.ru/20200518/1571606777.html

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решение гаагского суда по делу юкоса, михаил емельянов (политик), юкос, госдума рф, конституционный суд рф, нидерланды