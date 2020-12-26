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В Кабуле прогремели четыре взрыва
В Кабуле прогремели четыре взрыва
Четыре взрыва произошли в столице Афганистана в субботу утром, по меньшей мере двое силовиков погибли, еще шесть человек получили ранения, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:22
2020-12-26T10:22
2020-12-26T10:22
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четыре взрыва произошли в столице Афганистана в субботу утром, по меньшей мере двое силовиков погибли, еще шесть человек получили ранения, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на полицию и источники в силовых структурах.Сообщается, что менее чем за три часа в субботу утром в Кабуле произошли четыре взрыва. В первых двух случаях были подорваны магнитные бомбы. Целью второго взрыва был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охраны высокопоставленных персон страны.Целями других двух взрывов стали полицейские автомобили, в которых находились правоохранители. В результате взрывов погибли двое полицейских, пять силовиков и один мирный житель получили ранения. Кроме того, были повреждены здания и магазины.Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.
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