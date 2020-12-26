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В Кабуле прогремели четыре взрыва

В Кабуле прогремели четыре взрыва

Четыре взрыва произошли в столице Афганистана в субботу утром, по меньшей мере двое силовиков погибли, еще шесть человек получили ранения, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:22

2020-12-26T10:22

2020-12-26T10:22

кабул (город)

в мире

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четыре взрыва произошли в столице Афганистана в субботу утром, по меньшей мере двое силовиков погибли, еще шесть человек получили ранения, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на полицию и источники в силовых структурах.Сообщается, что менее чем за три часа в субботу утром в Кабуле произошли четыре взрыва. В первых двух случаях были подорваны магнитные бомбы. Целью второго взрыва был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охраны высокопоставленных персон страны.Целями других двух взрывов стали полицейские автомобили, в которых находились правоохранители. В результате взрывов погибли двое полицейских, пять силовиков и один мирный житель получили ранения. Кроме того, были повреждены здания и магазины.Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.

https://ria.ru/20201201/kabul-1587245564.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), в мире