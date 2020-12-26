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Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
Мэр американского Нэшвилла Джон Купер заявил, что, согласно первоначальным сведениям, взрыв бомбы в городе был умышленным, передает ABC. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T05:14
2020-12-26T05:14
фбр
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джон купер
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мэр американского Нэшвилла Джон Купер заявил, что, согласно первоначальным сведениям, взрыв бомбы в городе был умышленным, передает ABC.Ранее сообщалось о взрыве в "доме на колесах", который в результате был уничтожен. Позже полиция исключила версию, что инцидент в Нэшвилле произошел из-за взрыва газа. Сотрудники правопорядка также назвали взрыв "преднамеренным". По предварительным данным, пострадали три человека, кроме того, телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила об обнаружении "возможных" человеческих останков около места случившегося.По словам мэра, происшествие "должно было вызвать страх". Также он сообщил, что трое госпитализированных после взрыва "находятся в стабильном состоянии".О взрыве в Нэшвилле сообщили действующему главе государства Дональду Трампу, а также избранному президенту Джо Байдену.К расследованию полиции подключились ФБР и федеральное Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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фбр, взрыв, джон купер, дональд трамп, джо байден, нэшвилл, сша, в мире

Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города

05:14 26.12.2020
 
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мэр американского Нэшвилла Джон Купер заявил, что, согласно первоначальным сведениям, взрыв бомбы в городе был умышленным, передает ABC.
Ранее сообщалось о взрыве в "доме на колесах", который в результате был уничтожен. Позже полиция исключила версию, что инцидент в Нэшвилле произошел из-за взрыва газа. Сотрудники правопорядка также назвали взрыв "преднамеренным". По предварительным данным, пострадали три человека, кроме того, телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила об обнаружении "возможных" человеческих останков около места случившегося.

"Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе", — рассказал Купер.

По словам мэра, происшествие "должно было вызвать страх". Также он сообщил, что трое госпитализированных после взрыва "находятся в стабильном состоянии".
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О взрыве в Нэшвилле сообщили действующему главе государства Дональду Трампу, а также избранному президенту Джо Байдену.
К расследованию полиции подключились ФБР и федеральное Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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