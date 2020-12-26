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Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа
Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа
Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:30
2020-12-26T02:30
2020-12-26T04:10
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.Ранее сообщалось о взрыве в "доме на колесах", который в результате был уничтожен. Три человека пострадали.Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что на месте найдены, вероятно, человеческие останки. Также он рассказал о начатой экспертизе, которой предстоит установить, находился ли кто-то внутри транспортного средства.Подчеркивается, что перед взрывом полицейские слышали объявление о предстоящем взрыве, доносившееся из автомобиля.О взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", проинформировали избранного президента США Джо Байдена. Он поблагодарил работников экстренных служб и пожелал пострадавшим скорого выздоровления.Ранее Белый дом сообщил, что о происшествии проинформирован действующий президент Дональд Трамп.К расследованию полиции подключились ФБР и федеральное Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20201226/vylety-1591011233.html
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фбр, вашингтон, нэшвилл, сша, взрыв, в мире
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.
Ранее сообщалось о взрыве в "доме на колесах", который в результате был уничтожен. Три человека пострадали.
"Мы думали, что это был взрыв пропана, но похоже, что это было намеренным действием", — рассказал Дрейк.
Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что на месте найдены, вероятно, человеческие останки. Также он рассказал о начатой экспертизе, которой предстоит установить, находился ли кто-то внутри транспортного средства.
Подчеркивается, что перед взрывом полицейские слышали объявление о предстоящем взрыве, доносившееся из автомобиля.
О взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", проинформировали избранного президента США Джо Байдена
. Он поблагодарил работников экстренных служб и пожелал пострадавшим скорого выздоровления.
Ранее Белый дом сообщил, что о происшествии проинформирован действующий президент Дональд Трамп
.
К расследованию полиции подключились ФБР и федеральное Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.