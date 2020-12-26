https://ria.ru/20201226/vzryv-1591011635.html

Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа

Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа

Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:30

2020-12-26T02:30

2020-12-26T04:10

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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.Ранее сообщалось о взрыве в "доме на колесах", который в результате был уничтожен. Три человека пострадали.Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что на месте найдены, вероятно, человеческие останки. Также он рассказал о начатой экспертизе, которой предстоит установить, находился ли кто-то внутри транспортного средства.Подчеркивается, что перед взрывом полицейские слышали объявление о предстоящем взрыве, доносившееся из автомобиля.О взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", проинформировали избранного президента США Джо Байдена. Он поблагодарил работников экстренных служб и пожелал пострадавшим скорого выздоровления.Ранее Белый дом сообщил, что о происшествии проинформирован действующий президент Дональд Трамп.К расследованию полиции подключились ФБР и федеральное Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20201226/vylety-1591011233.html

https://ria.ru/20201224/postradavshie-1590655965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, вашингтон, нэшвилл, сша, взрыв, в мире