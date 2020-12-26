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Почти три тысячи волонтеров заботятся о животных в приютах Москвы
Почти три тысячи волонтеров заботятся о животных в приютах Москвы
Почти три тысячи волонтеров помогают заботиться о животных в столичных приютах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-26T12:39
2020-12-28T19:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти три тысячи волонтеров помогают заботиться о животных в столичных приютах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что в Москве функционируют 13 муниципальных приютов для животных. На сегодняшний день в них содержатся порядка 17 тысяч собак и кошек."Здесь за ними наблюдают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Они несколько раз в день кормят животных, наливают чистую воду, следят за их здоровьем и поддерживают чистоту в вольерах. На этом забота о собаках и кошках не заканчивается. Большую работу проводят волонтеры — почти три тысячи добровольцев регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки. Они приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом", - говорится в сообщении.Сообщается, что волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают подопечных. Потенциальные хозяева обязательно должны пройти собеседование, поближе познакомиться с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключить договор опеки.Отмечается, что для поиска новых хозяев волонтеры используют преимущественно социальные сети. Пристроить животных помогают также выставки и фестивали. В этом году волонтеры организовали участие животных в пяти таких мероприятиях, в том числе и в онлайн-формате. Кроме того, волонтеры помогают с организацией благотворительных акций по сбору помощи от фондов и организаций, в рамках которых собакам и кошкам передают корма, игрушки, поводки, шлейки и другие необходимые вещи.Уточняется, что желающие пообщаться с животными могут навещать их во все дни, кроме санитарных.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Почти три тысячи волонтеров заботятся о животных в приютах Москвы

12:39 26.12.2020 (обновлено: 19:39 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетительница в приюте для бездомных собак "Зеленоград"
Посетительница в приюте для бездомных собак Зеленоград - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти три тысячи волонтеров помогают заботиться о животных в столичных приютах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Отмечается, что в Москве функционируют 13 муниципальных приютов для животных. На сегодняшний день в них содержатся порядка 17 тысяч собак и кошек.
"Здесь за ними наблюдают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Они несколько раз в день кормят животных, наливают чистую воду, следят за их здоровьем и поддерживают чистоту в вольерах. На этом забота о собаках и кошках не заканчивается. Большую работу проводят волонтеры — почти три тысячи добровольцев регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки. Они приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают подопечных. Потенциальные хозяева обязательно должны пройти собеседование, поближе познакомиться с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключить договор опеки.
"В первое время после пристройства волонтеры интересуются, как обстоят дела у животных, которые обрели новый дом. Это нужно для того, чтобы не допустить безответственного к ним отношения. Новоиспеченные хозяева присылают фотографии питомцев, рассказывают, как проходит их адаптация, и советуются с волонтерами по сложным вопросам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для поиска новых хозяев волонтеры используют преимущественно социальные сети. Пристроить животных помогают также выставки и фестивали. В этом году волонтеры организовали участие животных в пяти таких мероприятиях, в том числе и в онлайн-формате. Кроме того, волонтеры помогают с организацией благотворительных акций по сбору помощи от фондов и организаций, в рамках которых собакам и кошкам передают корма, игрушки, поводки, шлейки и другие необходимые вещи.
"Подопечных приютов навещают не только волонтеры, но также школьники, студенты и коллективы различных предприятий. Такие визиты проводятся в формате групповых ознакомительных акций, во время которых участники могут пообщаться с животными, передать им подарки или сделать доброе дело", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что желающие пообщаться с животными могут навещать их во все дни, кроме санитарных.
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