https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590975684.html

"С полок посметали все". Почему Британия испугалась голода

"С полок посметали все". Почему Британия испугалась голода

Очереди за продуктами, застрявшие на границе фуры и тотальный локдаун — новости из Лондона едва ли можно назвать праздничными. Но такова реальность. Рождество... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

борис джонсон

tesco

евросоюз

великобритания

франция

лондон

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Очереди за продуктами, застрявшие на границе фуры и тотальный локдаун — новости из Лондона едва ли можно назвать праздничными. Но такова реальность. Рождество Туманный Альбион встретил с четвертым, наивысшим уровнем ограничений. Все дело в новом штамме коронавируса. Соседи по ЕС спасаются как могут и закрывают границы. Что происходит в Великобритании, разбиралось РИА Новости. Между небом и землейСравнение Лондона с Уханем еще осенью показалось бы нелепым. Но сейчас, когда большинство стран закрывают транспортное сообщение с Англией, а грузовики с продуктами стоят в километровых пробках на британской границе, сходство налицо. Весной мир так же отгораживался от уханьского вируса. Нынешнюю панику вызвал новый штамм. Ученые выяснили: мутировавший N501Y опаснее и заразнее китайского. Распространяется гораздо быстрее, последствия — непредсказуемые. В середине декабря заболеваемость в Великобритании подскочила до сорока тысяч в день. Медики надеются, что вакцина справится и с этим штаммом, но гарантий нет. Мутанта обнаружили и в соседних Франции, Ирландии и Бельгии. Эманнуэль Макрон, сам недавно заразившийся коронавирусом, закрыл на двое суток границу с Великобританией. Это вызвало переполох. В портовом Дувре выстроилась километровая очередь грузовиков. Одни пытались выехать, другие — въехать. Ситуацию усугубило то, что все это произошло перед Рождеством. В очередях застряли иностранцы, работающие в Англии. Праздники они планировали встретить дома, но самолеты перестали летать. Люди попробовали уехать наземным транспортом — и попали в пробки.Франция все же открыла границу. Но установила строгие правила. Чтобы проехать вглубь Европы, нужно предъявить отрицательный тест. Как быть тем, кто уже на кордоне, Париж не разъяснил. "Мне надо в Молдавию. Я занимаюсь перевозкой овощей. Но французы тормознули. Требуют тест на ковид. Где же его взять? Обратно не пускают, в Дувр не протиснешься. Обзвонил лаборатории — везде запись на две недели вперед. Даже в гостиницу не поселят без ПЦР-теста. Ночую в фуре", — рассказывает РИА Новости водитель грузовика Николай Сирбу. "У меня был билет из Лондона в Брюссель на 22 декабря. Хотел с друзьями встретить Рождество. Но небо закрыли. Автомобили несколько дней не пропускали. Застрял между небом и землей. Два дня просидел в машине, пока не сдал тест на коронавирус. Это Рождество я надолго запомню", — негодует бельгиец Фредди Макфолен. Сделка естьБританцы тоже в шоке. Первым делом они бросились в магазины, чтобы перед праздниками запастись едой. Поползли слухи, что транспортная блокада затянется, тогда перебои с продуктами гарантированы. Да и Борис Джонсон никак не мог окончательно договориться об условиях Brexit. В ночь с 31 декабря на 1 января Лондон официально покинет Евросоюз. Без новой сделки отношения пришлось бы строить по правилам Всемирной торговой организации. Это означает невыгодное для обеих сторон увеличение таможенных и торговых пошлин. Особенно пострадает Великобритания, и без того переживающая экономический коронакризис. Лондон рассчитывал, что ЕС сохранит льготы для бизнеса и не пойдет на повышение пошлин. Брюссель настаивал: без пошлин — товары, но не услуги. Британский рынок зависит от европейского консалтинга, который самостоятельно установит тарифы. Джонсон согласился. Больше всего на Даунинг-стрит опасались налогов на поставки продуктов. В Британии половина этого рынка — импорт. Экономика просела бы еще больше. Но в последний момент достигли компромисса. Текст сделки — две тысячи страниц, и его еще никто детально не изучил. Тем не менее британцы облегченно выдохнули. Многие надеются, что рождественские каникулы пройдут без головной боли. Но на всякий случай занимают с утра место в очереди за продуктами. Мало ли что еще случится в праздники.Украденное Рождество"Ужас что творится! — возмущается в беседе с РИА Новости жительница Оксфорда Саша Мэтьюз. — Сначала пугают новым вирусом, просят оставаться дома. Мы сидим в квартирах, смотрим телевизор, а нас снова пугают с экранов. Очереди из фур, предупреждения чиновников, что в праздники возможны перебои с едой. Непонятно, кого слушать! Вот все и бегут в магазины". Свежие фрукты и овощи теперь доставляют самолетами. Производители опасаются, что даже после открытия границ возникнут ЧП и продукция в фурах сгниет. По воздуху из Испании и Африки везут помидоры, салаты, цитрусовые и клубнику. За неделю — около 100 тонн. Но для 67-миллионной Великобритании этого мало, указывают экономисты. Паника продолжается, правительство уверяет: "Проблем с продовольствием не будет". Опрошенные РИА Новости местные жители подтверждают: еда в магазинах есть. "Прочитала в газете, что сеть гипермаркетов Tesco ввела ограничения. Якобы на руки выдают по три упаковки яиц, туалетной бумаги и риса. Поддалась панике, побежала отовариваться. Но ажиотажа нет. На полках полно продуктов. Бери сколько хочешь", — рассказывает РИА Новости жительница Лондона Мариам Авдеева. Девушка отмечает, что ситуация спокойнее, чем весной: "В марте с полок сметали все. Видела, как люди вытаскивали друг у друга из тележек продукты. Сейчас не так. Перед Рождеством всегда закупают много. Но новости о застрявших фурах и затянувшиеся переговоры по Brexit подстегнули спрос". Жительница британской столицы Анастасия связывает очереди в магазинах с эпидемической ситуацией: "В супермаркеты пускают ограниченное число людей, чтобы соблюдать социальную дистанцию. А перед Рождеством запасаются впрок. Тем более на праздниках магазины не работают. Чтобы не стоять в очередях, я заказала все онлайн". Перебои с мукой были в магазинах, где отоваривается средний класс, отмечает Анастасия. Но добавляет: "И в обычные дни вечером или на выходных продукты сметают". Все наши собеседники надеются, что после праздников ситуация успокоится, соседи Великобритании откроют границы. Саша Метьюз иронизирует: Борис Джонсон обещал спасти Рождество, сделка по Brexit есть, осталось только победить новый штамм ковида.

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Митинги "за" и "против" Brexit в Лондоне едва не переросли в драку Сторонники и противники выхода Великобритании из ЕС едва не подрались на Даунинг-стрит в Лондоне в первый день работы нового премьер-министра страны Терезы Мэй. 2020-12-26T08:00 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, борис джонсон, tesco , евросоюз, великобритания, франция, лондон, ухань, оксфорд, в мире