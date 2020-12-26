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Британия не устояла. ЕС празднует победу
Британия не устояла. ЕС празднует победу
Пусть и в самый последний момент, но Великобритания и ЕС все-таки достигли соглашения. Все участники испытывают по этому поводу облегчение: самого худшего... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T08:00
2020-12-26T08:00
эммануэль макрон
борис джонсон
евросоюз
франция
лондон
европа
авторы
мнение - авторы
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Пусть и в самый последний момент, но Великобритания и ЕС все-таки достигли соглашения. Все участники испытывают по этому поводу облегчение: самого худшего сценария — Brexit без сделки, неизбежным следствием которого стал бы длительный хаос в экономике и в отношениях сторон, — удалось избежать.Официальные лица демонстрируют удовлетворение достигнутыми результатами и сдержанный оптимизм. По словам британского премьер-министра, документ обеспечит "здоровые, динамичные, продуктивные и стабильные отношения" между королевством и Европой. А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенн назвала соглашение всеобъемлющим, правда, уточнив, что без него Brexit сильнее ударил бы по Британии, нежели по ЕС.Неизбежно возникает вопрос, кто из участников ныне делает хорошую мину при плохой игре.Ситуация ведь вовсе неслучайно так долго висела на волоске, и договоренности в итоге оказались достигнуты уже после всех запланированных крайних сроков: расхождения в позициях были огромными, причем каждая сторона продавливала неприемлемые для контрагента условия.Буквально в воскресенье Лондон сорвал сделку, в весьма резких выражениях высказавшись в адрес Брюсселя, — а уже к четвергу все оказалось улажено. Чтобы это стало возможным, очевидно, что кто-то из них в последние дни пошел на ранее неприемлемые для себя уступки.Документ по Brexit представляет собой талмуд в две тысячи страниц. Полное понимание сути договоренностей на данный момент есть только у посвященных. Пока в публичном поле присутствуют по большей части слоганы: сохранение свободной торговли и безвизового перемещения, а также "сбалансированный" доступ к морским ресурсам. Но только время и реальная жизнь покажут, чем на самом деле станет заключенное соглашение.Впрочем, английские эксперты уже признают, что "в итоге ЕС добился того, чего хотел, а Великобритания — скорее, нет". За сутки до достижения договоренностей французский чиновник сообщил агентству Reuters, что "британцы пошли на огромные уступки в последние 48 часов". Это согласуется и с радостным одобрением сделки со стороны Эммануэля Макрона, который подчеркнул, что та имеет "основное значение" для защиты французских граждан, рыбаков (чрезвычайно знаковое упоминание, поскольку рыболовство было одним из главных камней преткновения на переговорах) и производителей.Собственно, известные детали соглашения по рыболовецкой отрасли — заморозка на 5,5 года статус-кво по правам на вылов с постепенным сокращением вылова европейцами на 25 процентов — также указывают на то, что подвинуться пришлось главным образом британцам. Это особенно символично после недавних громких заявлений Бориса Джонсона о принципиальной значимости национального суверенитета.В то же время особого выбора у Лондона не было.Трудно сказать, на что рассчитывал Джонсон, объявив на прошлой неделе чрезвычайные меры по борьбе с новым, особо заразным штаммом коронавируса, но Евросоюз воспользовался ситуацией, чтобы провести "генеральную репетицию" и продемонстрировать британцам, чем обернется для них Brexit без сделки. Закрытое транспортное сообщение повлекло коллапс на границе, апокалиптические ожидания жителей острова из-за возможных перебоев в поставках товаров и ярость тамошних деловых кругов в адрес своего правительства. И какое удивительное совпадение: Франция смягчила блокаду как раз в тот момент, когда, по сведениям инсайдеров, Лондон пошел на "огромные уступки" в ходе переговоров.Через неделю же британцы на практике начнут проверять, насколько жесткими и неприятными являются их договоренности с континентом.Что касается ЕС, то ему также предстоит сводить дебет с кредитом. С одной стороны, выход Соединенного Королевства, разумеется, является тяжелой потерей для союза, в том числе из-за неизбежного резкого возрастания нагрузки на бюджеты стран-доноров. С другой стороны — плюсы у нынешнего положения также есть.Последние годы в Евросоюзе нарастает внутренняя турбулентность: увеличиваются претензии стран — получателей финансовой помощи, множатся случаи несоблюдения общеевропейских правил и норм, даже звучат угрозы пойти по стопам Лондона, ну а главные бузотеры в лице Польши и Венгрии подают "дурной пример" другим.То, что Брюсселю удалось добиться своего и переломить упрямство Лондона, станет для него важным и удобным инструментом контроля над остальными членами союза. Плюс в следующие месяцы Европа сможет воочию наблюдать, насколько на самом деле болезненными являются условия Brexit для британцев, что только усилит дисциплинирующий эффект.Аргумент, что даже держава, входящая в десятку крупнейших экономик мира, оказалась не в силах устоять под европейским давлением, поможет ЕС навести порядок в несколько расшатавшихся внутренних рядах, а заодно и припугнуть особо резвых отщепенцев.
https://ria.ru/20201224/brexit-1590799849.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20201224/britaniya-1590816982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/london-1590823411.html
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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4.7
96
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5
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96
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эммануэль макрон, борис джонсон, евросоюз, франция, лондон, европа, авторы, мнение - авторы

Британия не устояла. ЕС празднует победу

08:00 26.12.2020
 
© AP Photo / Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой "Get Brexit Done"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой Get Brexit Done - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Ben Stansall
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Пусть и в самый последний момент, но Великобритания и ЕС все-таки достигли соглашения. Все участники испытывают по этому поводу облегчение: самого худшего сценария — Brexit без сделки, неизбежным следствием которого стал бы длительный хаос в экономике и в отношениях сторон, — удалось избежать.
Официальные лица демонстрируют удовлетворение достигнутыми результатами и сдержанный оптимизм. По словам британского премьер-министра, документ обеспечит "здоровые, динамичные, продуктивные и стабильные отношения" между королевством и Европой. А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенн назвала соглашение всеобъемлющим, правда, уточнив, что без него Brexit сильнее ударил бы по Британии, нежели по ЕС.
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 17:48
Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit
Неизбежно возникает вопрос, кто из участников ныне делает хорошую мину при плохой игре.
Ситуация ведь вовсе неслучайно так долго висела на волоске, и договоренности в итоге оказались достигнуты уже после всех запланированных крайних сроков: расхождения в позициях были огромными, причем каждая сторона продавливала неприемлемые для контрагента условия.
Буквально в воскресенье Лондон сорвал сделку, в весьма резких выражениях высказавшись в адрес Брюсселя, — а уже к четвергу все оказалось улажено. Чтобы это стало возможным, очевидно, что кто-то из них в последние дни пошел на ранее неприемлемые для себя уступки.
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 14:32Акценты
Британия на взводе. Как Brexit и коронавирус добивают Лондон
Документ по Brexit представляет собой талмуд в две тысячи страниц. Полное понимание сути договоренностей на данный момент есть только у посвященных. Пока в публичном поле присутствуют по большей части слоганы: сохранение свободной торговли и безвизового перемещения, а также "сбалансированный" доступ к морским ресурсам. Но только время и реальная жизнь покажут, чем на самом деле станет заключенное соглашение.
Впрочем, английские эксперты уже признают, что "в итоге ЕС добился того, чего хотел, а Великобритания — скорее, нет".
За сутки до достижения договоренностей французский чиновник сообщил агентству Reuters, что "британцы пошли на огромные уступки в последние 48 часов". Это согласуется и с радостным одобрением сделки со стороны Эммануэля Макрона, который подчеркнул, что та имеет "основное значение" для защиты французских граждан, рыбаков (чрезвычайно знаковое упоминание, поскольку рыболовство было одним из главных камней преткновения на переговорах) и производителей.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Брюсселе. 9 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 19:13
"Время перевернуть страницу". ЕС и Британия согласовали торговую сделку
Собственно, известные детали соглашения по рыболовецкой отрасли — заморозка на 5,5 года статус-кво по правам на вылов с постепенным сокращением вылова европейцами на 25 процентов — также указывают на то, что подвинуться пришлось главным образом британцам. Это особенно символично после недавних громких заявлений Бориса Джонсона о принципиальной значимости национального суверенитета.
В то же время особого выбора у Лондона не было.
Трудно сказать, на что рассчитывал Джонсон, объявив на прошлой неделе чрезвычайные меры по борьбе с новым, особо заразным штаммом коронавируса, но Евросоюз воспользовался ситуацией, чтобы провести "генеральную репетицию" и продемонстрировать британцам, чем обернется для них Brexit без сделки. Закрытое транспортное сообщение повлекло коллапс на границе, апокалиптические ожидания жителей острова из-за возможных перебоев в поставках товаров и ярость тамошних деловых кругов в адрес своего правительства.
И какое удивительное совпадение: Франция смягчила блокаду как раз в тот момент, когда, по сведениям инсайдеров, Лондон пошел на "огромные уступки" в ходе переговоров.
Участник акции протеста против Brexit в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 20:00Акценты
Лондон свободен. Как жить после Brexit – решили за 48 часов
Через неделю же британцы на практике начнут проверять, насколько жесткими и неприятными являются их договоренности с континентом.
Что касается ЕС, то ему также предстоит сводить дебет с кредитом. С одной стороны, выход Соединенного Королевства, разумеется, является тяжелой потерей для союза, в том числе из-за неизбежного резкого возрастания нагрузки на бюджеты стран-доноров. С другой стороны — плюсы у нынешнего положения также есть.
Последние годы в Евросоюзе нарастает внутренняя турбулентность: увеличиваются претензии стран — получателей финансовой помощи, множатся случаи несоблюдения общеевропейских правил и норм, даже звучат угрозы пойти по стопам Лондона, ну а главные бузотеры в лице Польши и Венгрии подают "дурной пример" другим.
То, что Брюсселю удалось добиться своего и переломить упрямство Лондона, станет для него важным и удобным инструментом контроля над остальными членами союза. Плюс в следующие месяцы Европа сможет воочию наблюдать, насколько на самом деле болезненными являются условия Brexit для британцев, что только усилит дисциплинирующий эффект.
Аргумент, что даже держава, входящая в десятку крупнейших экономик мира, оказалась не в силах устоять под европейским давлением, поможет ЕС навести порядок в несколько расшатавшихся внутренних рядах, а заодно и припугнуть особо резвых отщепенцев.
Участник акции протеста против Brexit перед Министерством иностранных дел в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 21:28Сказано в эфире
Катастрофа "европейской мечты"? Эксперт оценил параметры Brexit'а
 
Эммануэль МакронБорис ДжонсонЕвросоюзФранцияЛондонЕвропаАвторыМнение - Авторы
 
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